Mihai Sora, despre noul Parlament: Sunt cativa oameni de toata isprava, pe care chiar putem conta. Astept cu mare nerabdare acele reforme din Educatie si Justitie

Sora spune ca noul Parlament nu este in configuratia cea mai reusita, dar are cativa oameni de toata isprava care vor pastra echilibrul democratic.Mesajul postat de Mihai Sora:"Dragi prieteni, avem un nou Parlament, asadar. Nu este, desigur, configuratia cea mai fericita, dar sunt si cativa oameni de toata isprava, pe care chiar putem conta in anii urmatori. Ei vor pastra echilibrul democratic in fata oricarui puseu extremist de natura antisemita, sovina, homofoba ori misogina, si vor pune umarul la reparatiile sistemice ale tarii.Am, in orice caz, aceasta convingere, fiind un optimist din fire, si aproape ca ma simt impacat sa-i stiu acolo. Astept cu mare nerabdare acele reforme din Educatie si Justitie, unde amanarile succesive, erorile si incoerentele de tot felul ne-au constat, pana astazi, atat de mult si au lasat atatea sechele.Sus inimile!P.S. Ma bucur indeosebi pentru domnii Stelian Ion (al cincilea din randul intai) si Catalin Tenita (primul din randul al doilea): sunt oameni in care am incredere, caci i-am vazut deja la lucru - in Comisia Juridica din legislatura trecuta, respectiv in societatea civila; amandoi au fost dedicati si onesti pana acum; nu exista niciun motiv pentru care si-ar schimba croiala si ar lua-o pe un drum gresit."