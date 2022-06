Mihai Sora, ironic la adresa lui Liviu Dragnea: Intreba cineva de un corset pentru durerile de spate?

Filosoful Mihai Sora ii recomanda lui Liviu Dragnea un "corset" special pentru durerile de spate, in contextul in care liderul PSD este internat in spital din aceasta cauza.

"Intreba cineva de un corset pentru durerile de spate?

Dragi prieteni, tocmai am gasit aceasta mandrete de armura, din fierul cel mai tare si pielea cea mai fina. Nu mai lipseste decat calul. (Sau, ma rog, elicopterul.) Pe maine", a scris filosoful pe pagina sa de Facebook, evocand fuga lui Nicolae Ceausescu de revolutionari in decembrie 1989.

Astfel, el face referire la faptul ca Liviu Dragnea este internat in spital dupa ce a acuzat dureri de spate.

Presa a transmis ca Dragnea s-a internat la o clinica privata. Acesta a ajuns la spital, sambata, imediat dupa ce a terminat intalnirea de la Snagov cu membrii filialei PSD Ilfov.

Amintim ca Liviu Dragnea era citat luni la Inalta Curte, pentru un nou termen in apelul pe care l-a facut fata de sentinta din dosarul angajarilor fictive de la Directia Copilului Teleorman.

