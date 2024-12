Mihai Sora: Ne asteapta un an greu. Sa ramanem atenti

Ne asteapta un an greu, dar sa ramanem atenti, cu ochii larg deschisi, spune Mihai Sora, intr-o postare in ajun de an nou pe Facebook.

Recunoaste ca transmite acest mesaj usor melancolic si spune ca nu stie daca suntem pregatiti sa facem fata anului care vine, insa ramane militant, asa cum ne-a obisnuit pe tot parcursul anului care tocmai se incheie.

Iata postarea integrala:

"Dragi prieteni, ne asteapta un an greu.

Nu stiu in ce masura suntem pregatiti sa-i facem fata (in ce ma priveste, nu stiu nici chiar daca-i voi supravietui); dar sa ramanem atenti, lucizi si intregi, cu ochii larg deschisi.

Si, desigur, sa ne revedem la Girafa.

Al Dumneavoastra

usor melancolic),

Mihai Sora"

Filosoful Mihai Sora a fost inclus in topul oamenilor care vor influenta Europa in 2019, intocmita de Politico.

Mihai Sora a fost inclus in categoria "disruptors". In categoria in care se regaseste filosoful, cea a contestatarilor Puterii, mai sunt Mary Lou McDonald (Irlanda), Mattias Tesfaye (Danemarca), Jeremy Corbyn (Marea Britanie), Eleni Touloupaki (Grecia), Herbert Kickl (Austria), Ali Can (Turcia/ Germania), Marta Pardavi (Ungaria) si Mischael Modrikamen (Belgia).

Ads