"Sub Meme și Charalambous nu există nimeni, efectiv sunt ultimele gunoaie. Gigi a găsit două cârpe impecabile"

Autor: Alexandru Atanase
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 08:03
1193 citiri
"Sub Meme și Charalambous nu există nimeni, efectiv sunt ultimele gunoaie. Gigi a găsit două cârpe impecabile"
Mihai Stoica și Elias Charalambous FOTO Hepta

Mihai Stoica și Elias Charalambous au fost atacați în direct, într-un discurs incendiar ce vizează relația acestora cu patronul FCSB, Gigi Becali.

Declarațiile vin într-un moment în care FCSB are un start de sezon mai mult decât modest, iar discuțiile privind influența patronului asupra deciziilor tehnice continuă să stârnească reacții aprinse în spațiul public.

Radu Banciu a declarat în cadrul emisiunii sale de la IAmSport despre antrenorul și oficialul echipei FCSB:

"Pot să vă spun, din sursele mele, că pe Meme și pe Charalambous nu ai cum să-i dai afară, sunt niște preșuri. Nu-i va mai da niciodată Gigi afară, practic ăia vor prelua echipa după moartea lui.

A ajuns Gigi la un nivel că și-a dat seama că sub Meme și Charalambous nu există nimeni, efectiv sunt ultimele gunoaie.

Vă dați seama cum ar fi să aducă pe unul nou? Pentru ce, când tu ai două cârpe impecabile. Ăsta e motivul pentru care nu-i mai schimbă niciodată, nu are rost să ne ambalăm.

I-a găsit, ăștia sunt exact oamenii de care avea nevoie, sub ăștia nu mai există nimeni."

Patronul de la FCSB a luat decizia finală în legătură cu Elias Charalambous și l-a luat peste picior pe Valeriu Iftime
Patronul de la FCSB a luat decizia finală în legătură cu Elias Charalambous și l-a luat peste picior pe Valeriu Iftime
Gigi Becali a decis soarta lui Elias Charalambous. El i-a răspuns lui Valeriu Iftime, patronul de la Botoșani, care a cerut demiterea antrenorului. Gigi Becali și-a revenit după eșecul cu...
"Două milioane de euro!" Patronul din Superliga i-a stabilit prețul antrenorului cerut la FCSB
"Două milioane de euro!" Patronul din Superliga i-a stabilit prețul antrenorului cerut la FCSB
Gigi Becali a fost sfătuit să schimbe antrenorii de la FCSB după rezultatele proaste înregistrate de echipa campioană. Gigi Becali este cel care taie și spânzură la FCSB, inclusiv la...
#Mihai Stoica, #Elias Charalambous, #FCSB, #Gigi Becali, #Radu Banciu , #FCSB
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Novak Djokovic, devastat dupa moartea "tatalui din tenis"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Nepalezii il cauta pe Gigi Becali prin tot Bucurestiul, dupa ce au auzit ce face milionarul din Pipera

Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Victor Pițurcă știe cine e cel mai nimerit să conducă naționala: "Este foarte clar că echipa a regresat"
  2. "Mitriță a suferit mult că a fost adus la națională și nu a fost introdus aproape deloc"
  3. "Sub Meme și Charalambous nu există nimeni, efectiv sunt ultimele gunoaie. Gigi a găsit două cârpe impecabile"
  4. Meci nebun în Spania între Atletico Madrid și Rayo Vallecano. Ce a făcut internaționalul român
  5. "Frustrare și tristețe" Edi Iordănescu, dezolat după ultimele meciuri care au dus echipa pe locul 7
  6. Rezultate surpriză în Europa League: ce au făcut viitoarele adversare ale FCSB
  7. Jandarmii au intervenit după bătaia de la meciul România - Ungaria, sub ochii lui Răzvan Burleanu. Sancțiunile dictate
  8. Interdicție la transferuri timp de doi ani, pentru o echipă importantă din România BREAKING NEWS
  9. Cum s-a terminat România - Ungaria, după ce ultrașii au intrat pe teren. Echipa calificată la Euro 2026
  10. Dinamo e ”groggy” în Liga Campionilor. Cum s-a terminat meciul cu super-campioana Ungariei