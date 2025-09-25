"Sub Meme și Charalambous nu există nimeni, efectiv sunt ultimele gunoaie. Gigi a găsit două cârpe impecabile"

Mihai Stoica și Elias Charalambous au fost atacați în direct, într-un discurs incendiar ce vizează relația acestora cu patronul FCSB, Gigi Becali.

Declarațiile vin într-un moment în care FCSB are un start de sezon mai mult decât modest, iar discuțiile privind influența patronului asupra deciziilor tehnice continuă să stârnească reacții aprinse în spațiul public.

Radu Banciu a declarat în cadrul emisiunii sale de la IAmSport despre antrenorul și oficialul echipei FCSB:

"Pot să vă spun, din sursele mele, că pe Meme și pe Charalambous nu ai cum să-i dai afară, sunt niște preșuri. Nu-i va mai da niciodată Gigi afară, practic ăia vor prelua echipa după moartea lui.

A ajuns Gigi la un nivel că și-a dat seama că sub Meme și Charalambous nu există nimeni, efectiv sunt ultimele gunoaie.

Vă dați seama cum ar fi să aducă pe unul nou? Pentru ce, când tu ai două cârpe impecabile. Ăsta e motivul pentru care nu-i mai schimbă niciodată, nu are rost să ne ambalăm.

I-a găsit, ăștia sunt exact oamenii de care avea nevoie, sub ăștia nu mai există nimeni."

