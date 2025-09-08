Fotbalistul expediat fără regrete de la FCSB: "Îl plăteam degeaba"

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 08:41
Fotbalistul expediat fără regrete de la FCSB: "Îl plăteam degeaba"
Andrei Gheorghiță FOTO Facebook Universitatea Cluj

FC Universitatea Cluj şi FCSB au ajuns la un acord privind transferul definitiv al fotbalistului Andrei Gheorghiţă (23 de ani), care a semnat un contract pe trei ani cu clubul clujean.

Tranzacţia a inclus trecerea lui Mamadou Thiam (30 de ani) la formaţia bucureşteană.

Gheorghiţă se afla la "U" Cluj sub formă de împrumut până în vara anului 2026, atunci când „studenţii" îl puteau achiziţiona pentru un milion de euro, sumă la care fusese evaluat de către FCSB.

Fost jucător al celor de la FC Bihor sau Poli Iaşi, debutant cu gol în Liga Europa pentru FCSB, Andrei Gheorghiţă a bifat prima apariţie în tricoul „Şepcilor roşii" în victoria de la Constanţa, cu Farul (1-0), unde s-a remarcat nu doar prin pasa decisivă livrată lui Mikanovic, ci şi printr-o evoluţie completă, atât ofensiv, cât şi defensiv.

Mihai Stoica a explicat de ce FCSB se bucură că a scăpat de Gheorghiță. "Gigi a decis să nu mai jucăm cu U21 în spatele atacantului. Aici vreau să fac o referire la schimbul pe care l-am făcut cu U Cluj.

Noi l-am luat cu o sumă infimă pe Gheorghiță de la Iași. Într-un moment în care aveam foarte mare nevoie de un jucător U21 pe poziția aia. Octavian Popescu era accidentat, nu aveam alt jucător născut în 2002 care să joace în spatele atacantului.

Gheorghiță era exact poziția aia, juca meci de meci, era exact ce trebuie. Până la urmă, s-a luat campionatul și cu el. Cu ultimele transferuri, în acest sezon noi am ajuns în situația în care Gheorghiță să nu mai poată să figureze nici în a doua garnitură completă de rezerve.

Pe noi ne-a ajutat foarte mult plecarea lui, pentru că am salvat salariul lui pe mulți ani. Îl plăteam degeaba! Thiam a venit să dubleze un post pe care nu-l aveam. Alibec era accidentat, Bîrligea abia revenise. Mai facem și calcule din astea. Dacă nu le explici, lumea nu înțelege”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

