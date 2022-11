Mihai Stoica, despre eliminarea lamentabilă a FCSB-ului: ”Am spus o prostie, nu e nici prima, nici ultima”

Mihai Stoica, manager sportiv la FCSB, a analizat parcursul rușinos al echipei sale în grupele Conference League, ocazie cu care și-a recunoscut vina de a spune că Silkeborg o va ”demola” pe Anderlecht.

„Ieri au venit să bifeze deplasarea asta, cu rezerve, dar lasă-ne să intrăm cu 0-0 în pauză! Apoi, intra Olaru, vedeam. Noi ne gândeam la meciul cu Rapid, care e mult mai important. Luăm doar prima parte a meciului, 1-0 din ofsaid, apoi o ocazie monumentală a noastră...

În partea a doua am dat dovadă de imaturitate. Nu e normal ca un gol să te dea peste cap. Au fost unii jucători care n-ar fi trebuit să aibă nicio presiune la acest meci, era practic un amical. Dar nu au fost pregătiți mental. Așa am dat dovadă de imaturitate și la Londra. Am fost lamentabili în grupele de Conference League. Chiar dacă grupa noastră a fost mult peste celelalte”, a declarat Stoica despre meciul cu West Ham, 0-3 la București.

”Am spus un lucru pe care îl susțin, dar și o mare prostie, că Silkeborg o va demola și pe Anderlecht. Mi-o asum. Se pare că fotbalul lor s-a terminat cu noi. Dacă știam ce va urma în viitor, jucam la pariuri și mă îmbogățeam.

Mai sunt unii care spun lucruri, apoi se fac că nu au spus-o. Nu! Am spus o prostie, nu e nici prima, nici ultima. Mi-o asum”, a completat Mihai Stoica, referindu-se la faptul că Anderlecht s-a calificat în play-off în dauna danezilor de la Silkeborg.

