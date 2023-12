Mihai Stoica refuză să mai acopere haosul de la FCSB: "Noi nu mai jucăm mare lucru! Șeful nostru e în tribună"

Eșecul cu Oțelul Galați a evidențiat încă o dată problemele de la FCSB, chiar dacă echipa e în continuare pe primul loc.

Învinsă cu 2-0 de Oțelul, FCSB a arătat încă o dată ca o echipă fără busolă și cu probleme în toate compartimentele.

Pentru prima dată, Mihai Stoica a acuzat jucătorii pentru ce se întâmplă: „Noi de la meciul cu Petrolul avem o mare problemă, nu mai jucăm mare lucru. Acum ce să spun, e ușor să spui că nu a fost Băluță sau că nu a fost Tavi Popescu, dar sunt fotbaliști plătiți bine, cu salarii la zi… nu sunt scuze plauzibile.

Una e să faci cum am făcut cu U Cluj acasă, am primit gol în minutul 90, nu am primit două penalty-uri. Acum, nu meritam nici să terminăm la egalitate.

Am jucat cu frică, am ajuns să abia aştept să jucăm în deplasare. E un paradox.

Mai vreau să spun ceva foarte important. Am spus săptămâna trecută şi speram să nu mi se confirme.

Din momentul în care Chiricheş nu a mai jucat, am avut o problemă. Cum la noi e Chiricheş, Rapid îl are pe Săpunaru. El e şeful lor. Şeful nostru e în tribună”, a declarat Mihai Stoica, la Orange Sport.