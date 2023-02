Anuț de ultimă oră făcut de Mihai Stoica: "Plec de la FCSB" Ce drum și-a ales Meme

Mihai Stoica e gata să o părăsească pe FCSB, declarând că a obosit.

Mihai Stoica a fost acuzat de Mihai Rotaru, acționarul de la CSU Craiova, că manipulează lumea prin prezența lui în studiourile OrangeSport concomitent cu poziția pe care o ocupă la FCSB.

Meme i-a transmis lui Rotaru că nu va mai activa la FCSB, urmând să fie exclusiv analist sportiv. Stoica se va reprofila complet, însă nu în viitorul apropiat.

"În 1992 am început această meserie (n.r. - conducător de club). Am obosit şi e clar că mulţi ani nu mai stau în calitatea de conducător de club, am alte priorităţi şi cariera mea pe care vreau s-o urmez de acum e în televiziune. Nu mă lasă Rotaru în televiziune? E ireal că se întâmplă asta în 2023", a declarat managerul general al FCSB la OrangeSport.

"Ce efecte poate produce o discuţie în studio cu alta care va fi preluată de pe telefon? Pentru mine e o chestie clară. E un complex al unei persoane şi o aversiune la adresa altei persoane, m-am convins acum. Nu-i place prezenţa mea, habar nu am. Pierde mult timp urmărind emisiunile", a spus, printre altele, oficialul FCSB, Mihai Stoica.

