Fiica lui Mihai Stoica, curtată de un admirator: ”Unde credeți că voia să mă scoată la întâlnire? Poate sunt eu nebună...”

Teodora, fiica lui Mihai Stoica, manager la FCSB, a împărtășit cu fanii de pe rețelele sociale o întâmplare ciudată cu un tânăr care a vrut s-o impresioneze.

”Alergam dimineață în parc. Eram fericită, singură, cu căștile. Și văd un băiat care se apropie de mine și începe să alerge în paralel. Și îmi zice ”Bună”. Îmi dau căștile și nu suport să fac asta când alerg. A întrebat dacă mă deranjează dacă aleargă în același timp cu mine și i-am zis că nu, doar că mai am un kilometru și mă duc acasă. A zis că nu e problemă. Și am început să vorbim, în timp ce alergam. Am vorbit de toate competițiile la care a fost, i-am zis și eu la alea puține la care am fost. Era wow.

M-a întrebat cum poate da de mine. Nu îmi venea să-i dau numărul, așa că i-am dat Instagramul. Iar până am ajuns acasă deja îmi scrisese. Mi s-a părut cumva drăguț. Și când am deschis mesajul.. Mi-a spus că i-a plăcut de mine, că avem multe în comun.

Unde credeți că voia să mă scoată la întâlnire? Nu la restaurant, nu la film, nu m-a chemat la el... Știți unde? În saună. Omul a vrut ca la prima întâlnire, a doua oară când mă vede, să fim într-o saună. Îmi și imaginam cu merg acolo, cum stau și transpir... De ce aș vrea așa ceva? Voi v-ați fi văzut cu el? I-am povestit prietenei mele și mi-a zis să-i dau block și să fug. Poate sunt eu nebună, poate e normal că a vrut să mergem în saună... Dar foarte ciudat”, a povestit Teodora Stoica.

Teodora Stoica s-a despărțit recent Matei Dima, un cunoscut regizor din România, după nici două luni de relație.

