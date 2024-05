Mihai Stoica a recunoscut! Cine a condus puciul împotriva unui conducător puternic din fotbalul românesc

Mihai Stoica a fost unul dintre contestatarii cei mai mari ai lui Mitică Dragomir pe vremea când acesta conducea Liga Profesionistă de Fotbal.

Referitor la epoca când Dumitru Dragomir era șeful LPF, MM a recunoscut că "Oracolul din Bălcești" a fost mai bun conducător decât s-a dovedit a fi ulterior Gino Iorgulescu.

MM a recoscut faptul că a condus revolta împotriva lui Dumitru Dragomir.

"A fost foarte corect. Eu am condus revolta împotriva lui Dragomir care, ulterior, a fost stinsă. Noi am vrut să îl dăm jos, eu am fost vârf de lance, şi nu am putut să îl dăm jos. Am eşuat lamentabil. Eu chiar credeam că e mai bine cu Gino, decât cu Dragomir. Dar a fost bine cu Dragomir", a spus Mihai Stoica, potrivit Orangesport.

Dumitru Dragomir este un personaj important din fotbalul românesc el fiind pe rând jucător, președinte de club și, cel mai cunoscut, președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) din 1996 până în 2013.