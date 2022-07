Mihai Stoica a pus tunurile pe jucătorii de la FCSB: ”Am arătat sub orice critică”

Mihai Stoica, manager general la FCSB, a criticat prestația formației sale în meciul cu Universitate Cluj, scor 1-1, în prima etapă a Superligii de fotbal.

„E inexplicabil ca o echipă de fotbal care are pretenții să arate așa. Am văzut meciul lui CFR, am văzut Craiova. Noi am arătat sub orice critică, mult mai rău decât adversarele noastre.

O să vedeți U Cluj mai departe...Au făcut un meci bun pentru că am fost noi sub orice critică.

Avem jucători care nu sunt de nivelul ăsta. Vă amintiți de Șerban în meciul CS Mioveni - FCSB? Îl avem pe Radunovic, pe Ovidiu Popescu acolo. Aseară Dawa s-a mișcat bine, restul au fost...

Sunt jucători care pot evolua la un anumit nivel, alții care nu pot. Șerban nu e foarte tânăr. Are 22 de ani. Tânăr e Musi, care doar a făcut 18 ani”, a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

