Fiica lui Mihai Stoica a învins o boală cruntă: "Acum pot vorbi despre asta"

Teodora Stoica, fiica lui Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă.

Ea a fost diagnosticată cu o boală cruntă, pe care însă a reușit să o învingă. Teodora Stoica se consideră acum vindecată emoțional și a promis că va oferi mai multe detalii despre cum a reușit să depășească acest hop.

Dacă pe vremuri era nelipstită din cluburi, Teodora Stoica (27 de ani) a și adoptat un stil de viață mai sănătos, practicând mai mult sport și participând chiar la un triatlon în luna iulie a acestui an.

"Acum 3 ani, am avut o problemă de sănătate care mi-a dat 2 opțiuni: să accept limitele impuse sau să mă adun și să înfrunt situația head-on. Nu imediat, nu cu încrederea pe care o am acum, însa am respins prima varianta.

Mi s-a spus că viața mi se va schimba radical. Aveau dreptate, însa ce nu știa nimeni (cu atât mai putin eu) e că se va schimba în bine.

A durat mult până să pot vorbi despre asta, pentru că am vrut ca atunci când o fac, să fiu complet vindecată emoțional și să pot inspira și alți oameni care au situații similare. Așa ca voi incepe să impărtășesc cu voi lucruri care m-au ajutat, în speranta că vă vor ajuta și pe voi.

Toate greutățile sunt binecuvântări deghizate", a scris Teodora pe facebook.

