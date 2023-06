Cati ani de inchisoare mai risca Mihai Stoica daca va fi gasit vinovat de dare de mita

Condamnat deja pentru multiple infractiuni in Dosarul Transferurilor, Mihai Stoica risca sa se aleaga cu un spor de pedeapsa in cazul in care va fi gasit vinovat de dare de mita in cazul judecatorului Stan Mustata.

Potrivit noului Cod Penal, "Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani".

Cum Mihai Stoica este deja condamnat la inchisoare cu executare, judecatorii vor fi nevoiti sa-i aplice lui Stoica un spor de pedeapsa, daca il vor gasi vinovat.

"Cand s-au stabilit numai pedepse cu inchisoare, se aplica pedeapsa cea mai grea, la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite", se arata in art.39 al noului Cod Penal.

Specialistii contactati de Ziare.com au mentionat ca nu este exclus ca Stoica sa primeasca un spor de pedeapsa in baza vechiului Cod Penal, in functie de decizia judecatorilor.

Potrivit vechiului Cod Penal, in cazul mai multor infractiuni, cuantumul sporului ramanea la latitudinea judecatorilor.

DNA: Mihai Stoica a dat spaga unui judecator

Procurorii DNA sustin ca o terta persoana i-ar fi acordat mita judecatorului Stan Mustata, de la Curtea de Apel Bucuresti, pentru a judeca favorabil cererea in anulare depusa de Mihai Stoica, prin care acesta solicita eliberarea din inchisoare.

Judecatorul Stan Mustata a fost ridicat, marti dimineata, de DNA din biroul sau de la Curtea de Apel Bucuresti si dus la audieri, fiind acuzat de luare de mita.

Mihai Stoica a ajuns in inchisoare la inceputul lunii martie si executa o pedeapsa de trei ani si jumatate.

