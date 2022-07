Mihai Stoica: Arbitrul ne-a privat de un trofeu

Managerul Unirii Urziceni, Mihai Stoica, a criticat arbitrajul din Suparcupa Romaniei spunand ca aribtrul Georgian Ionescu a privat echipa campioana de un trofeu.

"Cea mai grava eroare impotriva echipei noastre este atacul odios al lui Cadu asupra lui Brandan. Cadu il vede pe Brandan si il loveste fara nici o ezitare. E cartonas rosu clar! Am fost privati de un trofeul pe care ar fi trebuit sa-l castigam.

La inceput am salutat delegarea lui Georgian Ionescu la acest meci. Ce s-a intamplat la aceasta partida este inimaginabil. Cand meciul se apropia de final, ambele echipe s-au indreptat spre banci ca sa ceara apa. Nu e regulamentar, dar se mai intampla.

Ionescu a venit in sprint la noi sa ne spuna ca nu avem voie sa facem asta, iar atunci i-am aratat ca acelasi lucru se intampla la banca CFR-ului.

Apostol, titular in echipa nationala, a fost lovit cu cotul in figura, ii curgea sangele in ambele nari, iar arbitrul de rezerva l-a chemat pe Georgian Ionescu si i-a zis sa-i dea lui Iulian cartonas galben pentru proteste. Maftei este acum indisponibil dupa atacul lui Deac din minutul 45", a spus Mihai Stoica la GSpTV.

Dupa ce Unirea a pierdut Supercupa Romaniei, antrenorul ialomitenilor, Dan Petrescu, a amenintat ca pleaca din tara din cauza arbitrajelor.

