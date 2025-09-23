Declarație halucinantă a lui Mihai Stoichiță, după retragerea lui Mitriță de la echipa națională

Declarație halucinantă a lui Mihai Stoichiță, după retragerea lui Mitriță de la echipa națională
Mihai Stoichiță FOTO FRF.ro

Retragerea lui Alexandru Mitriță de la echipa națională a luat prin surprindere nu doar suporterii, ci și oficialii Federației Române de Fotbal.

Deși vestea a fost anunțată public în cursul zilei de ieri, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a aflat abia după meciul Dinamo – Farul, la ore bune distanță de momentul în care jucătorul și-a făcut publică decizia.

Declarațiile lui Stoichiță sunt greu de crezut într-o instituție care ar trebui să fie conectată la fiecare detaliu ce privește lotul național:

„(n.r. - Mitriță s-a retras de la națională, știați?) Nu, m-am uitat mai mult la meciuri, de unde să știu? Nu citesc scrisori, de unde scrisori. M-ați lăsat fără cuvinte, nu vedeți?

De unde să știu de scrisoarea asta? Eu nu am primit-o, nu știu de ce a decis asta, dacă nu știu de scrisoare? Știți dumneavoastră mai bine decât mine.

Dați-mi voie să nu cred că își va menține hotărârea asta, nu cred, la 30 de ani? Poți să joci până la 36-37 de ani, normal. Să vedem, nu știu, să discut și eu mâine. Să văd dacă și Lucescu știa. Nu mi-a spus nimic, vă dau cuvântul de onoare că nu am știut de treaba asta.

Orice jucător bun lipsește echipei naționale. O fi supărat de la ultima acțiune, cine știe, se pot întâmpla foarte multe, dar îi trece, eu să sper, întotdeauna sper”, a declarat Stoichiță, a reacționat oficialul, vizibil surprins că jurnaliștii știau mai multe decât el.

