Scandal la nationala. Stoichita l-a injurat ca la usa cortului pe Mutu la finalul meciului cu Malta. "Imi cer scuze public pentru reactia mea"

""Ba, dar e ceva... F***-te in gura, Mutule. Daca nu te dau afara", a spu Stoichita, care s-a enervat la culme, dupa ce actualul antrenor echipei nationale i-a dat mesaj si i-a spus ce tactica ar fi trebuit sa joace in repriza a doua, impotriva maltezilor."Doresc sa imi cer scuze public pentru reactia mea dinaintea conferintei de presa, imi cer scuze pentru limbajul folosit.Era doar o gluma cu selectionerul U21, Adrian Mutu , surprinsa intr-un moment in care nu stiam ca microfoanele sunt pornite.Acest lucru nu reprezinta insa o scuza, realizez ca nu era momentul potrivit pentru un astfel de episod. Adrian Mutu se bucura de intreg respectul meu pentru intreaga munca pe care o depune la conducerea selectionatei de tineret a Romaniei. El o stie, am vorbit cu el dupa acest moment. Regret reactia pe care am avut-o", a spus Mihai Stoichita in legatura cu acel incident."L-am felicitat si am vorbit putin. I-am spus ca 4-3-2 era mai bine, decat 4-4-1 in repriza a doua. In nea Mihai am incredere. Am si o superstitie. Pe nea Mihai, inainte de toate meciurile, il pun sa vorbeasca cu echipa, iar dansul are cuvintele la el", a declarat si Adrian Mutu, pentru Telekom Sport.Romania a invins Malta si are sanse foarte mari de calificare la Campionatul European de anul viitor.In ultima etapa , daca invinge Danemarca se califica direct si de pe locul doi din grupa.