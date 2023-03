Becali il ridica in slavi pe Stoichita

Gigi Becali este incantat pana peste cap de Mihai Stoichita si spune ca este sigur ca Steaua va lua campionatul.

Finantatorul trupei din Bulevardul Ghencea lauda modul in care Stoichita reuseste sa-i faca pe jucatorii "ros-albastrilor" sa accepte cantonamentele.

"L-am sunat acum doua zile pe Stoichita si i-am spus ca sunt convins ca va lua campionatul. Mi-am dat seama ca are un talent de a tine jucatorii in cantonament fara ca ei sa se supere. I-a luat cu vrajeala: 'stai ba ca aici e zapada, mai bine mergem in Bulgaria', iar pentru el nu inseamna nimic. Daca iei un antrenor roman, are copii, nevasta, il pui sa stea pe drumuri tot timpul, nu-i convine. Dar el a fost haiduc tot timpul: Panama, Cipru, Emiratele Arabe, Kuweit, el e obisnuit asa", a spus Becali, conform GSP TV.

Mihai Stoichita a fost instalat in functia de antrenor principal al Stelei la jumatatea lunii septembrie a anului trecut.

Dupa turul campionatului, Steaua ocupa primul loc in clasamenent, cu 34 de puncte, la egalitate cu CFR Cluj si Unirea Urziceni.

In prima etapa a returului, "ros-albastrii" vor juca pe teren propriu, sambata, de la ora 20:30, cu Ceahlaul Piatra Neamt.

