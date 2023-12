Stoichita stie cum va lua titlul cu Steaua

Tehnicianul echipei din Bulevardul Ghencea, Mihai Stoichita, crede ca jucatorii sai trebuie sa reziste presiunii din retur pentru a iesi invingatori in Liga I.

"Unu: sa avem regularitate in rezultate bune, trebuie sa eliminam inconstanta in evolutii. Doi: jucatorii sa reinvete ce e aia mentalitate de invingatori. Trei: sa aiba disciplina tactica si de grup. Patru: sa fie responsabili in tot ceea ce fac. Si cinci: sa n-avem ghinion. Sa stiti ca e foarte important acest ultim aspect.

Pentru mine e clar. In retur va fi o presiune teribila din acest punct de vedere. Cine va rezista la aceasta presiune psihologica, cine nu va ceda, cine va fi puternic mental, acela va termina pe primul loc.

Nu omiteti faptul ca multi jucatori se vor afla pentru prima data in fata unei astfel de lupte. De exemplu, Steaua nu s-a batut la titlu anul trecut, are destui jucatori, ca si Dinamo, Vaslui, Rapid si celelalte, care nu sint obisnuiti cu asa ceva.", a declarat Mihai Stoichita intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor.

Steaua a incheiat turul pe locul 3, la egalitate de puncte cu primele doua clasate, CFR Cluj si Unirea Urziceni, fiind dezavantajata doar de golaveraj.

