Stoichita, despre jucatorii pe care ii vrea la Steaua

Antrenorul Stelei, Mihai Stoichita, a detaliat tintele ros-albastrilor pentru aceasta perioada de transferuri.

"Lippi" spune ca bulgarul Jivko Jelev este un jucator bun, care se afla in atentia sa si anunta ca acesta si-a rezolvat problemele cu fosta sa echipa, Otelul Galati.

"Jelev este un fotbalist foarte bun, il cunosc de multa vreme. Plecarea lui Rada ne lasa un gol in centrul apararii si umblam dupa umplerea acestui gol. Am prezentat o lista cu jucatori care au valoare de a juca la Steaua, iar el era pe aceasta lista. Eu stiu ca Jelev este jucator liber, nu mai apartine de Otelul Galati. Eu cred ca si-a rezolvat conflictul cu Otelul, pentru ca altfel nu mai intra in discutii cu Steaua", a spus Stoichita la GSptv.

Tehnicianul s-a referit apoi si la celalalt jucator aflat in atentia Stelei, Edwin Ouon, de la AEL Limassol.

"Cluburile sunt in contact, urmeaza sa ma sune presedintele sa-mi spuna cum s-au finalizat discutiile. Ouon am inteles ca vrea foarte mult sa vina la Steaua, dar unui fotbalist ii creste imediat pretul cand se intereseaza Steaua de el", a mentionat Stoichita.

Steaua nu a cumparat niciun fotbalist pana acum, insa a perfectat plecarile a doua piese importante, Ionut Rada si Dayro Moreno.

M.D.

Ads