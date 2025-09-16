Stoichita isi ironizeaza elevii

Tehnicianul "ros-albastrilor", Mihai Stoichita, nu se sfieste sa-i ia peste picior pe fotbalistii Stelei, "preferatii" sai fiind fratii Karamyan si nou-venitul Parpas.

Aflati in cantonament in Bulgaria, la Nisipurile de Aur, jucatorii din Ghencea au fost pusi sa alerge prin noroi, pentru a se obisnui cu terenurile din Liga I.

"Luati-o prin noroi ca in noroi jucam sambata, in noroi jucam!", le-a trasmis Stoichita elevilor sai, care voiau sa ocoleasca o zona impracticabila a terenului de antrenament.

"Lippi" i-a luat apoi la ochi pe fratii Arman si Artiom Karamyan.

"Astia (armenii - n.r.) sunt amestecatura. Arthur, Ruben, zici ca sunt sud-americani. Igor, Serghei, n-aveti si voi acolo?"

Urmatorul pe lista tehnicianului a fost Stelios Parpas, fundasul fiind "indemnat" sa invete limba romana.

"Bai Parpas, tu intelegi ceva? Nimic! Fericiti cei ce nu inteleg. Iti aduc o profesoara de limba romana si in doua saptamani sa inveti si tu ceva, Parpas", i-a transmis Stoichita.

M.D.

Ads