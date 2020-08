Mihai Stoichita, despre convocarea lui Camora la echipa nationala: "Mai sunt formalitati de facut"

"Obtinerea cetateniei nu implica imediat prezenta pe teren. Mai sunt niste formalitati de facut.Cred ca deja din dimineata asta presedintele s-a implicat in treaba asta. Nu stiu ce demersuri se fac din punct de vedere legal ca sa aiba si drept de joc in nationala Romaniei, dar in caz ca Mirel (n.r. - Radoi) il va chema sper sa poata fi rezolvata pana la momentul convocarii aceasta problema a cetateniei.Deocamdata, nu se pune problema pentru ca nu este rezolvat, asa ca vorbim ipotetic. Nu stiu care sunt urmatorii pasi ai intrarii in legalitate. Este un post (n.r. - fundas stanga) pe care creste concurenta (n.r. - la echipa nationala), daca apare si acest jucator, in cazul in care va putea fi naturalizat.Este un post pe care sunt multi jucatori care au o buna prezenta in teren in prima etapa . Sunt solutii acolo, dar una dintre ele poate fi si Camora. E un jucator pe care stiu ca Mirel il place, il urmareste, dar cu problemele pe care le stim cu totii", a declarat Stoichita, la ProX.In varsta de 33 de ani, Camora este la CFR Cluj din vara anului 2011. El a mai jucat la Beira-Mar si Naval.