Stoichita, despre grupa Romaniei din preliminariile CM-2022: Suntem favoriti la locul 2

"Este o grupa in care suntem favoriti la locul 2. Ar fi urat sa spun ca Romania nu e favorita cu Islanda, Macedonia de Nord, Armenia si Liechtenstein. Meciul cu Islanda (n.r. - din barajul pentru CE) a fost un accident nefericit, o zi proasta a Romaniei, nu stiu ce s-a intamplat atunci.Pentru a ajunge la locul 2 trebuie sa castigam meciurile cu echipele din urnele inferioare. Prioritatea (nr. - pentru 2021) este calificarea la Cupa Mondiala, apoi castigarea Campioantului (n.r - European de tineret) de catre Adi Mutu - glumesc, acum, punpresiune pe el - astea-s prioritatile. Nu cred ca Islanda este principalul adversar in aceasta situatie in care se afla acum.Am inteles ca vreo cinci jucatori s-au lasat, selectionerul cred ca va fi cel de la tineret. O sa vorbesc cu mama lui Mkhitarian sa nu-i dea drumul la meci, sa-l tina acasa. Marina mi-a fost secretara la federatie, cat timp am lucrat eu acolo. Noi am suferit un accident la baraj, asa consider eu", a declarat Stoichita, la Digi Sport.Romania face parte din Grupa J a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2022, alaturi de Germania, Islanda, Macedonia de Nord, Armenia si Liechtenstein, s-a stabilit, luni, in urma tragerii la sorti de la Zurich. Europa va trimite la turneul final din Qatar 13 reprezentative. Romania a fost in a doua urna valorica.CITESTE SI: