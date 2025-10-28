Doliu în sportul românesc. A jucat la 6 Olimpiade și a fost egal cu campionii mondiali

Mihai Șubă, care a reprezentat România la șase ediții ale Olimpiadei de Șah, între 1978 și 1992, a încetat din viață duminică, la 78 de ani.

”A trecut în eternitate marele maestru Mihai Șubă, unul dintre cei mai valoroși și originali șahiști români. Spirit liber, plin de fantezie, profunzime și inovație, Mihai Șubă a adus un suflu unic în șahul românesc.

Campion al României de trei ori, mare maestru din 1978 și locul 3 la Interzonalul de la Las Palmas (1982), a rămas neînvins în fața marilor Karpov și Kasparov. În 2008 a devenit campion mondial la veterani, confirmând încă o dată clasa sa uriașă.

Pentru prietenii și colegii lui, „Șubiță” a fost mai mult decât un mare jucător – un intelectual rafinat, un om cald, curios și plin de umor.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a fost anunțul Federației Române de Șah.

Mihai Șubă a rerușit câteva partide remarcabile împotriva celor mai mari nume ale șahului mondial în anii '80, super-campionii Gari Kasparov și Anatoli Karpov.

