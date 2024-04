FMI a revizuit cresterea economica pentru Romania la doar 0,8%, in 2010

Cresterea economica a Romaniei pentru 2010 a fost revizuita in scadere la 0,8%, iar acum, cel mai important este sa fie respectata tinta de deficit bugetar care a fost stabilita impreuna cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International (FMI) pentru anul 2010, a declarat, joi, Mihai Tanasescu, reprezentantul Romaniei la FMI, fost ministru de Finante.

Reprezentantul FMI a precizat ca aceasta scadere va avea repercusiuni si asupra incasarilor bugetare. Acesta este de parere ca politicile vor fi adaptate in asa fel incat Romania sa inregistreze o descrestere realista a deficitului bugetar si o accelerare a reformelor in domeniul cheltuielilor publice, in sensul crearii unui spatiu fiscal mai mare pentru cheltuielile cu investitiile.

"Avem nevoie de cheltuieli de investitii si sa atragem mai mult fonduri europene. Accelerarea reformelor poate genera banii necesari pentru ca economia sa poata fi ajutata prin intermediul investitiilor publice', a afirmat reprezentantul FMI.

Propunerea parlamentara de a fi crescuta valoarea punctului de pensie la 45% trebuie "sa fie privita realist", in opinia lui Mihai Tanasescu, care recunoaste ca este normal ca toata lumea sa doreasca sa li se asigure pensionarilor venituri mai mari.

"Trebuie insa sa ne gandim cat poate sustine economia", a adaugat fostul ministru de finante.

"Daca plecam de la faptul ca sunt mai multi pensionari care primesc, decat salariati care muncesc, vom vedea ca deficitul sistemului de pensii se acumuleaza anual si el trebuie sa fie acoperit anual din impozitele si taxele pe care le platim noi, toti", a explicat Tanasescu.