Mihai Tanasescu, despre Ministerul premiant si cel ramas in urma

Reprezentantul Romaniei la FMI, Mihai Tanasescu, a laudat Ministerul Transporturilor pentru reformele facute, insa a criticat Ministerul Economiei, considerand ca nu si-a respectat unele din angajamentele luate.

"Avem semnale mixte - mai putin bune si mai bune. Avem semnale bune in domen transporturilor, unde lucrurile se incearca sa fie miscate in directia buna si semnale mai putin bune la Ministerul Economiei, unde asistam la o incetinire a reformelor [...] La ministerul Economiei e vorba de o continuare a angajamentelor pe linia privatizarii, pe linia imbunatatirii capacitatii manageriale. E vorba de angajamente luate si nu au fost... exemplu la Transelectrica, trebuia un pachet majoritar sa fie pus", a spus Tanasescu, intr-o emisiune difuzata duminica la PRO TV.

El a mai adaugat ca problema companiilor de stat va fi rezolvata in urmatorii doi ani.

"Problema e foarte complexa, o sa fie rezolvata in perioada urmatorilor doi ani. Observam o dorinta de a se merge in aceasta directie (...) In programul convenit cu Guvernul, privatizarea managementului e foare importanta. Monitorizarea celor 800 si ceva de companii are in vedere tocmai aceste atititudini.

In cazul in care actualul deadline (convenit cu FMI - n.red) nu e dus la indeplinire, vom fi mult mai stricti. Deadline-ul la unele companii e sfarsitul acestui an. Mai important decat banul e imaginea, modul in care o tara se prezinta in fata directorilor executivi", a afirmat Tanasescu.

Fostul ministru de Finante considera ca Romania a facut reforme semnificative, apreciate de FMI, insa care au fost comunicate "dezastruos".

"E pentru prima oara cand Romania e capabila sa afirme ca nivelul de arierate pentru companii a fost respectat [...] La nivelul de perceptie al boardului, reformele facute in Romania sunt semnificative

Perceptia publica nu e informata corect vizavi de ce s-a intamplat. Discutam la o cafea, inainte. 'Voi va faceti rau singuri - de ce prezentati lucrurile astea intr-un mod atat de dezastruos?' Probabil ca nu a existat o comunicare foarte buna, foarte coerenta", a mai spus Tanasescu.

