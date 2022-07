Tanasescu: Romania se poate finanta singura, nu mai are nevoie de transa de la FMI

Decizia Romaniei de a nu mai trage si ultima transa din imprumutul de la FMI, in valoare de aproape un miliard de euro, arata ca tara are, in momentul de fata, capacitatea de a se finanta singura, prin imprumuturi de pe piata interna si externa, a declarat, luni, reprezentantul Romaniei la FMI, Mihai Tanasescu, fost ministru de Finante.

Acesta a precizat ca semnalul care va fi dat investitorilor prin neaccesarea ultimei transe, prin tratarea ei ca una preventiva, arata ca Romania trece intr-o alta etapa, de la una de stabilizare, la una de crestere economica.

Mihai Tanasescu a negat ca neaccesarea transei ar putea constitui semnalul unor divergente intervenite intre autoritatile romane si misiunea de evaluare a Fondului Monetar International, condusa de Jeffrey Franks.

"Decizia de a nu mai trage ultima transa trebuie privita ca un semn de revenire a increderii investitorilor in Romania, pe de o parte, iar pe de alta ca un semn de evolutie pozitiva a economiei romanesti in 2011 si, in special, in trimestrele urmatoare. De asemenea, aceasta decizie reflecta o atitudine proactiva din partea Romaniei.

Este limpede ca Romania are, in momentul de fata, capacitatea de a se finanta singura, prin imprumuturi de pe piata interna si externa, iar semnalul care va fi dat investitorilor prin neaccesarea ultimei transe, prin tratarea ei ca una preventiva arata ca Romania trece intr-o alta etapa, de la una de stabilizare la una de crestere economica", a precizat Mihai Tanasescu.

El a spus ca nivelul sustenabil la care au ajuns rezervele Bancii Centrale constituie o ancora puternica, atat pentru increderea investitorilor, cat si pentru macrostabilitatea economica, ceea ce a fundamentat decizia de a nu mai trage ultima transa, iar Romania are si avantajul de a nu mai trebui sa plateasca la FMI "dobanzi si alte cheltuieli".

Mihai Tanasescu a mai declarat ca "hotararea a fost luata in timpul discutiilor purtate de misiunea de evaluare, in special a negocierilor cu Banca Nationala, catre care s-ar fi indreptat aceasta ultima transa; discutiile cu BNR au dus in mod firesc spre aceasta concluzie, pornind de la analiza indicatorilor macrofinanciari si a celor bancari".

In opinia reprezentantului Romaniei la FMI, "este foarte simplu de inteles de ce Romania doreste sa ia banii de la Uniunea Europeana, dar nu si pe cei de la FMI".

"Banii de la UE sunt mult mai ieftini decat alte imprumuturi pe care Romania le-ar putea lua de pe piata privata si contribuie la diversificarea portofoliului de datorii al Romaniei, dat fiind ca imprumutul de la UE are o maturitate lunga. De aceea, cred ca este un avantaj sa luam aceasta transa de la UE. Romania are acum de primit de la UE o transa in valoare de 1,5 miliarde de euro, iar in luna mai urmeaza a fi virata ultima transa, de 150 de milioane de euro", a mai precizat Mihai Tanasescu.

In ceea ce priveste deficitul bugetar al tarii noastre, Mihai Tanasescu a spus ca tinta stabilita este ca, "in 2012, deficitul calculat atat pe metoda cash, cat si pe metoda ESA, sa ajunga la aproximativ 3% din PIB". Pentru 2011, deficitul bugetar, calculat pe metoda cash, care nu include arieratele, este stabilit la 4,5%, dar daca se adauga datoriile anumitor societati comerciale de stat, acesta poate depasi, conform unor analisti economici, nivelul de 7%.

