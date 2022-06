Cine e fostul antrenor de la FCSB care o va pregăti pe FC Botoșani. Motivul pentru care a fost înlăturat Marius Croitoru

Patronul FC Botoşani, Valeriu Iftime, a anunţat, joi, că a ajuns la un acord cu Mihai Teja pentru preluarea conducerii tehnice a echipei.

“Am bătut palma cu Mihai Teja. Poate că s-a pliat cel mai direct pe ceea ce cer eu acolo. Botoşani are buget limitat, 5 milioane de euro. Mihai a spus că se poate şi a dat exemple de fotbalişti plătiţi cu bani puţini. Are şcoală multă în primul rând, are şi doctorat, asta mi-a plăcut. Este o schimbare completă de filozofie”, a afirmat Iftime la Digi Sport.

Mihai Teja, fost antrenor la FCSB în sezonul 2018-2019, a pregătit-o ultima dată pe Gaz Metan Mediaș, în 2021.

În ceea ce îl priveşte pe antrenorul Marius Croitoru, care a pregătit FC Botoşani în ultimii trei ani, Iftime a spus: “I-am cerut două lucruri pe care n-a putut să le îndeplinească”.

În ultimele zile au fost vehiculate mai multe nume pentru înlocuirea lui Croitoru, în cărți mai aflându-se Laszlo Balint și Corneliu Papură.