Mihai Trăistariu oferă cazare pentru toate buzunarele. Are șapte imobile pe litoral. Cum arată în interior FOTO/VIDEO

Mihai Trăistariu este cunoscut pentru vocea lui, însă a cunoscut succesul cu trupa „Valahia”, în care a cântat cu alți doi artiști, Costi Ioniță și Dorin Topală. Însă după ce trupa s-a destrămat, cântărețul a urmat o carieră solo, iar în ultimii ani s-a ocupat mai degrabă de imobiliare decât de muzică, deși rămâne prima lui dragoste. Mihai Trăistariu deține câteva imobile la mare, pe care le închiriază inclusiv iarna.

Mihai Trăistariu are în proprietate șase garsoniere de tip studio pe care le închiriază chiar și în anotimpul rece, iar rezervările pentru vară se fac deja din primăvară. Cântărețul nu a mărit prețurile anul acesta, păstrând costul închirierii pentru clienții fideli.

Cu cât închiriază Mihai Trăistariu locuințele de pe malul mării

„Tarifele pe 2025, pentru un apartament, sunt următoarele: lunile aprilie, mai și iunie -250 lei pe noapte, lunile iulie și august -350 lei pe noapte, iar pentru luna septembrie-250 lei pe noapte”, a anunțat artistul pe pagina lui de socializare.

„Am pus tarifele pentru închirierea garsonierelor, am și făcut o rezervare acum 5 minute! La mine se dau garsonierele din primăvară. Eu, până în martie-aprilie, le-am dat pe toate, adică mi-am ocupat toată vara și nu mai am nici un stres.

Am păstrat prețurile de anul trecut. Și turiștii jumătate din ei sunt tot aceeași. Vin cu prieteni. Cineva mi-a venit cu încă cinci familii. S-au ocupat toate garsonierele dintr-un foc! Le place că sunt aproape de mare, prețurile sunt bune și le convine!”, a declarat Mihai Trăistariu pentru Click!

Ads

Pe lângă cele șase locuințe tip studio, Mihai Trăistariu și-a mai achiziționat un apartament, tot în zona Mamaia, însă într-un ansamblu de lux. Prețul este însă ceva mai piperat.

„Și pe celălalt apartament îl deschid în curând. E mobilat, e aproape gata, într-o lună îl pun pe Boooking.com, cu tot cu poze finale.

Eu l-am pus deja pe Booking.com, dar e 900 de lei pe noapte, el fiind de cinci stele. Numai că, pentru prima vară, am zis să fac un bonus și o să-l dau la jumătate, la 400-500 de lei pe noapte, tocmai ca să-mi fac și aici o clientelă. E chiar în buza mării, e frumos! Se vede marea pe geam, ai multe facilitați!

Am emoții totuși cu prețul, pentru că e de cinci stele. Lumea are tendința să negocieze. Vedem cum va fi! Vreau să-l las deschis tot anul, are și încălzire în pardoseală, are piscine, saună, spa, supermarket. Pot veni turiștii să stea permanent acolo”, a mai spus Mihai Trăistariu, pentru Click!.

Ads