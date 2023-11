Mihai Trăistariu, debusolat: ce i-a cerut o clientă să facă. "S-a ținut două zile de capul meu"

Mihai Trăistariu a avut o cerere specială din partea unei cliente. Cântărețul are șase locuințe la malul mării pe care le închiriază.

Mihai Trăistariu s-a lansat puternic în afaceri. Are șase apartamente în Mamaia Nord și vrea să mai cumpere încă patru.

Cântărețul se ocupă personal de rezervări și chiar face curat în camere dacă e nevoie. "Mă filmează lumea de pe balcoane, mă pune pe TikTok, dar nu mă deranjează, o fac pentru afacerea mea".

Trăistariu are recenzii pozitive, însă a primit și note mici de la clienții mai pretențioși. "Cel mai dificil client? Cineva mi-a dat nota 7, pentru că e mult praf în Mamaia Nord, am fost foarte supărat. Asta e, e o stațiune nouă, se construiește, dar apartamentul meu cu ce a greșit? O altă clientă s-a supărat pentru că nu aveam o oală specială de spaghete. Ea venise cu spaghetele la borcan, aproape preparate și îi trebuia această oală, mi-a cerut să îi cumpăr această oală. S-a ținut două zile de capul meu, s-au stricat și spaghetele și m-a lăsat", a declarat Mihai Trăistariu la postul A7.

"Din pandemie am apartamentele, am dat un teren și m-am pricopsit cu 7 apartamente, într-unul stau eu și 6 le închiriez. Acum aș mai vrea să cumpăr patru, pentru că oferta e mare pe timpul verii. Încă mai mă gândesc, aș avea rate de 50.000 de euro pe an, trebuie să fac împrumut la bancă", a mai declarat el.

Ads