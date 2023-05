Mihai Trăistariu, virulent după eșecul României la Eurovision: "Nu știu cu ce l-a mânjit fata aia"

Cântărețul Mihai Trăistariu, fost reprezentant al României la Eurovision, a vorbit despre eșecul României la concursul Eurovision 2023.

Piesa interpretată de Theodor Andrei nu a depășit faza semifinalelor.

Mihai Trăistariu consideră că selecția în România s-a făcut dintr-un amalgam de piese sau de voci proaste, juriul a fost incompetent, iar TVR a pus totul show-ul în cârca interpretului.

1. Această melodie - cea a României - nu avea ce să caute pe scena Eurovision internațională.

2. Singurul lucru pe care-l susțin în continuare este că acest copil ESTE TALENTAT! Theodor Andrei a participat la ceva festivaluri de mic, probabil a avut și profesor de canto... și a ajuns la un nivel vocal FOARTE BUN. Însă ...

3. Theodor încă e mic și lipsit de experiența unor concerte mari. Nu a avut timpul necesar să digere CE ÎNSEAMNĂ Eurovision cu adevărat! Și-atunci e o greșeală uriașă să citesc prin ziare că show-ul a fost gândit, conceput de el. Și aprobat, avizat, folosit apoi de Tvr!

(Eu cred că Tvr n-a mai crezut în el și n-a mai avut nici măcar chef să-i gândească ceva show. Și-atunci s-au prefăcut că-l lasă pe artist cu această sarcină. Au vrut, practic, să arunce ulterior nereușita ... pe copil!)

4. Am fost prezent în sală la Finala românească. N-aveai ce să alegi! Dacă vocea era bună, piesa era proastă. Și invers! Așa că singurul care era mai acătării... a câștigat! Așa a fost ales acest Theodor!

De la Selecția Națională mi-am dat seama că România va fi la coadă din nou și-n acest an. Lipsa vedetelor din concurs iarăși a pus un mare semn de întrebare: oare au picat vedetele la preselecție sau nu s-au înscris deloc?

5. Atitudinea lui Theodor Andrei e faină cumva. Chiar dacă pare arogant, e de fapt un... fel de a fi în public. El are sămânță de artist în el iar asta transpare în orice apariție a lui. Chiar dacă se circărește și se schimonosește mai mereu... pe el îl prinde lucrul ăsta. Lui îi stă bine așa: cu roz, cu galben, cu limba scoasă, cu fața strâmbă, cu pantaloni de clovn, cu pantaloni scurți, cu cracii pe sus pe canapele etc.

6. Vocea lui Theodor are întindere, are forță, are elasticitate.Îl știu de mic și, chiar dacă i s-a îngroșat glasul odată cu maturizarea, tehnica rămâne! Ca mersul pe bicicletă.

El stăpânește bine cântatul! Poate i-o fi scăpat 2 note în seara asta ... dar asta nu e relevant!

7. Punctasem la un interviu că România ar putea salva piesa lui Theodor venind cu un show spectaculos! Din păcate România a venit cu un show chiar MAI PROST DECÂT ÎN FINALA ROMÂNEASCĂ!!! Totul complet șters. Totul neinteresant. Monoton. Nu tu mișcare, nu tu vreun dansator, vreo dansatoare, vreo figurație. Nimic colorat. Nimic viu. Fata aia a apărut 3 secunde la final, a punctat că omu' nu se îmbracă în roz decât la Eurovision și a plecat cu viteza luminii. Nu știu cu ce l-a mânjit că nu am apucat să văd.