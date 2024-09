Mihai Traistariu, increzator in imaginea sa: N-o sa-l intrec pe Adonis, dar... (Foto)

Dupa implantul de par la care a fost supus in urma cu ceva vreme, intreaga atitudine a cantaretului Mihai Traistariu pare sa se fi schimbat. Mandru de noua sa imagine, cantaretul nu pierde niciun pretext pentru a se fotografia si a le arata fanilor rezultatul.

Dupa ce si-a facut implant, Mihai Traistariu isi intinde parul cu placa

"Ma transform pe zi ce trece...", scrie pe Facebook Mihai Traistariu, aratand fanilor cele mai recente progrese in ceea ce priveste imaginea sa.

Artistul si-a anuntat fanii ca tocmai s-a apucat si de dans, dupa ce, in ultima perioada, a "tras de fiare", la sala, a alergat si a facut sauna, activitati menite sa-i "upgradeze" fizicul.

"E culmea sa ai o ditamai Academia (...) si sa nu faci si tu niste cursuri acolo!", continua artistul explicand recenta sa "aplecare" catre dans. La academia artistului preda chiar Laura Bogorodea (finalista la "Romanii au talent" si "Romania danseaza").

Revenind la subiectul zilei, propria persoana, Mihai Traistariu afirma, mai in gluma, mai in serios: "N-o sa-l intrec pe Adonis... dar sper sa fiu macar 90% cat el!".

In weekend, cantaretul - care mai nou are o bucla blonda de toata frumusetea, in zona bretonului - nu s-a putut opri sa nu observe si sa reflecte, pe aceeasi retea sociala: "Bai... cand v-am zis c-o sa ma fac o bunaciune... nu m-ati crezut!".

A.S.

Ads