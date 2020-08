Mihai Traistariu, platit din bani publici sa cante intr-un camin cultural gol. Se intampla intr-o comuna din Checea, la 550 de ani de atestare documentara

Primaria Chenea a anuntat ca duminica, 23 august, "in sala mare a Caminului Cultural Checea va avea loc un eveniment cultural, cu ocazia implinirii a 550 de ani de la prima atestare documentara a localitatii, o actiune culturala sub forma de emisiune, fara spectatori in sala, care va fi transmisa live pe Facebook ".Spectacolul va fi asadar fara public, dar va fi transmis pe Facebook, iar a doua zi va fi difuzat in reluare "pe un post de televiziune national si international".In sala goala vor canta si mai multi interpreti de muzica populara alaturi de o formatie instrumentala, printre care si Deiana Milosav, Mariana Susca, Ionut Duvlea, Violeta Simonescu si altii.Actiunea este finantata pe agenda culturala a judetului cu 5.000 de lei, desi primaria Checea a cerut 40.000 din banii judetului, informeaza tion.ro