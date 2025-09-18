Un fost premier îl critică pe Ilie Bolojan: „Din ce știm noi, chiar și în PNL sunt voci care spun că nu e bine ce face”

Ilie Bolojan, 2025 / FOTO: Bolojan (captură video FB), interviu Bloomberg

Fostul premier Mihai Tudose a declarat joi, la B1 TV, că există nemulțumiri chiar și printre liberali în ceea ce-l privește pe Ilie Bolojan. Acesta critică măsurile economice pe care le susține premierul României.

“Noi nu avem un protocol semnat cu Ilie Bolojan, noi avem un protocol semnat cu niște partide. Din ce mai știm și noi din discuțiile cu colegii din celelalte partide și în PNL sunt voci care spun că nu e bine ceea ce face. Nu poți să îl lași să facă sau să fii de acord cu ce vrea să facă când toți ne dăm seama că ceea ce face nu e bine. Există și alte căi, și alte viziuni”, a declarat Tudose.

Social-democratul îl avertizează pe Ilie Bolojan că nu a câștigat funcția de prim-ministru pe persoană fizică. În plus, spune că scopul măsurilor nu este acela de a da afară oameni.

“Ieri a fost discuția cu eliminarea plafonării la alimentele de bază. Noi ne-am opus, și din PNL au fost voci care au spus că nu e bine. Declarația oficială a domnului prim-ministru pe mine m-a dezamăgit. Nu puteai să analizezi înainte să te pronunți? Reforma nu e un scop în sine, e un mijloc. Hai să vedem unde vrem să ajungem, ce vrem să facem. Nu avem un scop în sine de a da afară oameni, doar de dragul de a da afară oameni. Hai să vedem care este impactul.

Ești prim-ministru, îți asumi niște lucruri, dar nu ai câștigat un concurs de prim-ministru pe persoană fizică. Ai susținere, vorbește și cu partenerii”, a mai spus Tudose.

Acesta l-a criticat pe Bolojan că nu-i ascultă și pe ceilalți membri ai echipei de guvernare.

„Începe să sune a promisiune, nu a amenințare. Rupem coaliția, dar poate vine cineva care ascultă pe toată lumea. Am înțeles că e căpitan de echipă, dar vezi că mai ai niște oameni în echipă cu care trebuie să joci.”, a încheiat fostul premier.

