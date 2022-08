Guvernul face in fiecare judet un comitet cu 4 oameni care sa se asigure ca toate firmele aplica revolutia fiscala - UPDATE

Un mecanism ce are drept scop urmarirea implementarii ordonantei de modificare a Codului fiscal, dar si schimbarile din domeniul dialogului social, a fost infiintat printr-un protocol de colaborare semnat de Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din Romania (CNSLR) Fratia si Guvernul Romaniei.

Documentul poarta denimirea de "Protocol privind implementarea unitara a noilor prevederi legale in domeniul fiscal si al dialogului social" si a fost semnat, luni, atat de premierul Mihai Tudose, cat si de presedintele CNSLR Fratia, Leonard Barascu, informeaza Mediafax.

Conform sursei citate, obiectul protocoloului consta in "crearea unui mecanism de monitorizare a aplicarii unitare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si a Legii nr. 62/2011 a dialogului social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare".

Astfel, se stabileste ca, la nivel central, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale va infiinta, in conditiile legii, un comitet de monitorizare format din patru persoane: o persoana desemnata de ministrul Muncii si al Justitiei Sociale, o persoana desemnata de ministrul Consultarii Publice si Dialogului Social si doua persoane desemnate de presedintele CNSRL Fratia.

"La nivel judetean, in cadrul fiecarei prefecturi, va fi creat un comitet de monitorizare format din patru persoane: doua persoane desemnate de prefectul judetului si doua persoane desemnate de presedintele CNSLR-Fratia. De regula, din comitetul de monitorizare face parte prefectul judetului, care coordoneaza intreaga activitate, in exercitarea atributiilor prevazute de art. 19 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare", prevede actul semnat de Guvern si confederatia sindicala.

Ads

Conform sursei mentionate, comitetul de monitorizare organizat la nivel central va transmite comitetelor de monitorizare organizate la nivel judetean Regulamentul de organizare si functionare a mecanismului de monitorizare care va cuprinde, fara a se limita la acestea, termene, directii de actiune, realizarea schimbului de informatii.

"In situatia in care prezentul Protocol nu este respectat la nivel central sau judetean, vor fi informati prim-ministrul, ministrul Muncii si Justitiei Sociale si ministrul Consultarii Publice si Dialogului Social", mai prevede protocolul.

Olguta Vasilescu anunta ca, odata cu protocolul, Guvernul se spala pe maini: Nu mai este o problema la Guvern acum, ci una intre angajator si angajat

Ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu a vorbit despre acest protocol la Romania TV, precizand insa ca abia acum se stabileste cum vor functiona aceste comitete, deci nu putem stii daca ele vor face controale la firme si daca da, in baza caror legi.

Ads

"Astazi a fost semnat un protocol care constituie un mecanism de monitorizare a aplicarii prevederilor noului Cod Fiscal si a ordonantei 82 care a fost atat de dezbatuta (in realitate, OUG 82 a fost adoptata de Guvern pe furis, fara niciun fel de dezbatere, in ziua in care toata lumea era focusata pe ordonanta de modificare a Codului Fiscal, n.red.), cea care trebuie sa puna la aceiasi masa angajatorii si angajatii, precum si modificarile care trebuie facute la noua lege a dialogului social.

Am stabilit ca la nivel central Ministerul Muncii sa infiinteze un comitet de monitorizare format din patru persoane, cate un reprezentant de la Ministerul Muncii, Ministerul dialogului social si doua persoane desemnate de CNSLR Fratia, iar la nivelul fiecarei prefecturi judetene, de aemenea, sa fie infiintat un comitet format din 4 persoane, doi reprezentanti ai prefectului si doi reprezentanti ai CNSLR Fratia. In acest moment lucram la regulamentul de organizare si functionare a acestui mecanism de monitorizare care va avea in vedere directiile de actiune", a declarat la Romania TV Lia Olguta Vasilescu.

Ads

Ministrul Muncii nu vede de ce ar mai fi proteste acum, pentru ca, asa cum vede ea lucrurile, lucrurile sunt rezolvate si de acum e o problema intre angajat si angajator.

"De altfel, nici nu as intelege de ce sa fie, toate situatiile s-au reglat la masa discutiilor impreuna cu liderii de sindicate si de asemenea, cred ca toata lumea a inteles ca nu este nici un fel de problema cu transferul contributiilor, nu scade netul.

Daca este o problema cu angajatorii, asta vom monitoriza si noi prin aceste comitete din fiecare judet. Evident ca organismele noastre vor putea sa actioneze in consecinta. Prin acea ordonanta 82 printr-un articol, intens mediatizat in aceste zile, noi am transmis angajatorilor o obligativitate de a se aseza la masa cu reprezentantii lucratorilor acolo unde nu exista sindicate.

Este o obligativitate si pentru angajatori si in firmele cu mai putin de 15 angajati sa renegocieze salariile nete, iar lucratorii pot fi asistati de persoane care se afla in conducerea unor federatii reprezentative in domeniul respectiv. Nu mai este o problema la Guvern acum, ci una intre angajator si angajat pe care guvernul o monitorizeaza cu mare atentie. Interesul nostru nu este sa scada netul", a punctat Olguta Vasilescu.

Ads

Ads