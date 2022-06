Noii ministri de la Aparare si Economie au depus juramantul. Iohannis n-a facut nicio declaratie

Social-democratii Mihai Fifor si Gheorghe Simon au depus, marti, la Cotroceni, juramantul de investire in functiile de ministru al Apararii si ministru al Economiei, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a semnat decretele pentru noile modificari pe care coalitia PSD-ALDE le-a adus Guvernului.

Ceremonia a fost una foarte scurta, care s-a rezumat doar la intonarea imnului, depunerea celor doua juraminte si salutul protocolar.

Presedintele Klaus Iohannis nu a facut nicio declaratie, asa cum proceda de obicei.

Ziare.com v-a prezentat, in format LIVE TEXT, desfasurarea ceremoniei de depunere a juramantului celor doi ministri:

15:05 - Ceremonia s-a incheiat, presedintele Klaus Iohannis merge sa dea mana cu noii ministri, cu premierul Mihai Tudose, cu vicepremierii si cu presedintii celor doua Camere ale Parlamentului.

Klaus Iohannis nu a facut nicio declaratie. De obicei, seful statului adresa cateva cuvinte fie ministrilor, fie majoritatii de guvernare.

15:04 - Gheorghe Simon a depus juramantul pentru functia de ministru al Economiei.

15:03 - Mihai Fifor depune juramantul pentru functia de ministru al Apararii.

15:01 - La Palatul Cotroceni sunt deja toti cei implicati in depunerea juramantului. Se intoneaza imnul Romaniei.

14:37 - Intrebat despre refuzul partenerului sau de coalitie Calin Popescu Tariceanu de a merge la Cotroceni, Dragnea a precizat ca l-a facut sa se razgandeasca.

"L-am rugat sa fie prezent totusi la ceremonie si a zis ca vine", a asigurat liderul PSD.

14:14 - Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a spus ca nu va merge la ceremonia de la Cotroceni pentru ca nu a fost invitat de seful statului, Klaus Iohannis.

"Pana in momentul in care a inceput sedinta de birou nu primisem nicio invitatie si eu nu merg decat invitat", le-a spus Tariceanu jurnalistilor, adaugand ca prefera sa fie prezent la 14:30, la evenimentul de lansare a candidaturii Romaniei pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite.

***************

Permutarile din Guvern au loc dupa scandalul de saptamana trecuta de la MApN in urma caruia Adrian Tutuianu a demisionat de la conducerea ministerului, dupa ce printr-un comunicat institutia anunta ca nu mai are bani, pentru ca nu se facuse inca rectificarea bugetara, astfel ca se vedea nevoita sa plateasca esalonat salariile militarilor si personalului civil.

Interimatul a fost apoi asigurat de vicepremierul Marcel Ciolacu, insa o numire plina era necesara urgent avand in vedere ca Ambasada Romaniei in SUA pusese la punct deja detaliile pentru o vizita luna aceasta la Washington a ministrului Apararii.

Astfel, la scurt timp dupa preluarea mandatului, Fifor va face aceasta deplasare pentru discutii cu mai multi oficiali americani. Totodata, el va participa joi la sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.

Presa a comentat ca nici Fifor si nici Simon n-au pregatirea necesara pentru portofoliile pe care le vor conduce - cel dintai fiind de profesie filosof, iar al doilea absolvent al Facultatii de Mecanica din Cluj. Acestor ingrijorari presedintele PSD Liviu Dragnea le-a raspuns ironic: "Ne asumam ca suntem toti ingineri".

