Mihai Tudose, despre negocierile pentru formarea guvernului: "Luzarii" alegerilor din 6 decembrie trag de halcile puterii"

"Luzarii alegerilor din 6 decembrie trag de halcile puterii, care pentru ei si atarnatorii lor inseamna bani si privilegii", afirma Tudose."Jocurile Foamei de Putere la Vila Lac. Sinistru spectacolul de la Vila Lac, in care luzarii alegerilor din 6 decembrie trag de halcile puterii, care pentru ei si atarnatorii lor inseamna bani si privilegii", a scris, duminica, pe Facebook , Mihai Tudose.Acesta sustine ca, in timp ce la Vila Lac "se desfasoara incaierarea pe ciolan, in Capitala cresc muntii de gunoaie, dindaratul carora ranjesc sobolani grasi".Negocierile intre PNL USR -PLUS si UDMR pentru formarea unei majoritati parlamentare si a noului Guvern au fost sistate, duminica, dupa numai doua ore.Formatiunile politice nu au ajuns la un acord, iar Alianta USR PLUS a anuntat delegatia care va participa la consultarile de la Cotroceni si se pare ca-l va propune premier pe Dacian Ciolos Intre timp, senatorul PNL Alina Gorghiu a scris pe Facebook ca anul 2021 va fi "cu liniste politica, cu reforme, cu dialog".La randul lor, reprezentantii UDMR au precizat ca discutiile s-au blocat la numele premierului.