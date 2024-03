Tudose dezminte c-ar avea de gand sa-l demita pe Bodog: Nu remaniez pe nimeni!

Premierul Mihai Tudose a declarat sambata ca nu are in vedere nicio remaniere si ca, in cazul ministrului Sanatatii, i-a cerut doar sa gaseasca vinovatii pentru situatia cu vaccinurile.

"I-am solicitat domnului ministru Florian Bodog un raport despre tot sinopsisul la vaccinarile din Romania, incepand de la situatia producerii vaccinurilor, incepand de la Institutul Cantacuzino, terminand cu importurile si cu ce avem in depozite.

Dupa aceea, daca vaccinurile respective stau intr-un depozit in Bucuresti ori s-au distribuit in tara este un alt subiect, si apoi cine trebuia sa faca vaccinarea propriu-zisa.

Daca medicul de familie s-a dus la familia respectiva, are o statistica privind copiii nevaccinati? Sunt nevaccinati pentru ca au refuzat parintii sau pentru ca nu a ajuns nimeni la ei? Si atunci, am un prim caz: vaccinul este in tara, a ajuns in localitatea in care trebuia sa ajunga, s-a dus medicul la familie, familia a refuzat.

Dar pot aparea si nenorociri de genul: nu a fost vaccinul, vaccinul a stat in depozit, vaccinul este in tara, nu a stat in depozit s-a dus in localitatea respectiva, dar nimeni nu s-a ocupat sa si vaccineze. Situatia ar trebui sa fie foarte clara, dar, din pacate, nu este", a afirmat Tudose, precizand ca acesta este motivul pentru care doreste un raport cat mai amanuntit si intr-un termen cat mai scurt.

Reactia premierului vine dupa ce au aparut informatii privind o posibila schimbare din functie a ministrului Sanatatii, Florian Bodog.

Citeste si Ministrul Sanatatii anunta cum lupta cu rujeola: Nu ducem copiii cu forta la vaccinat, dar fac verificari personal in teren

Ads