Mihai Tudose, despre posibila demisie a lui Ilie Bolojan: "Noi nu ne-am dus la starea civilă cu Bolojan de mână. Se rezolvă în 24 de ore"

Autor: Dan Istratie
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 14:34
Mihai Tudose a făcut o serie de declarații, marți, 23 septembrie, de la Bruxelles, despre amenințarea premierului Ilie Bolojan cu demisia. Tudose susține că înlocuirea lui Bolojan ar putea fi făcută în 24 de ore fără ca guvernarea să aibă de suferit.

"Noi nu ne-am dus la starea civilă cu Bolojan de mână. Noi avem un protocol semnat cu celelalte partide din coaliție, cu PNL-ul, cu USR-ul, UDMR-ul şi cu minoritățile. Dacă domnul Bolojan îşi duce la capăt amenințarea sau promisiunea - că înțeleg că şi luni a zis că el demisionează...

Noi nu i-am cerut demisia, îi cerem să țină cont de niște realități, de niște modele economice şi de niște efecte ușor de preconizat ale unor măsuri haotice pe care le ia", a spus Tudose la Bruxelles, într-un briefing cu jurnaliști români.

"Dacă domnia sa consideră că vrea să plece, PNL-ul, conform protocolului, trebuie să desemneze alt prim-ministru (...). Acest lucru se rezolvă în 24 de ore.

Dimineața şi-a dat demisia (Bolojan), la prânz avem un alt prim-ministru. După-amiază sunt audierile (în Parlament), seara se depune jurământul (la Cotroceni), a doua zi avem o altă Românie", a explicat Tudose, care este și președintele Consiliului Național al PSD.

"Demisia este un act unilateral: luăm act, a plecat, nu trebuie să-i aprobăm demisia", a subliniat el.

