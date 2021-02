Fostul premier Mihai Tudose, mesaj ironic pentru Florin Citu: "Copilul durerii pleaca la Bruxelles. Romania, impotenta in a prezenta un plan pentru banii europeni"

Europarlamentarii decid soarta a 672 de miliarde de euro

"Copilul durerii pleaca la BruxellesO veste buna si una rea: cea buna e ca Florin Citu lasa Romania in pace doua zile, cat va sta pe la Bruxelles; partea proasta e ca se va intoarce.De ce se duce copilul durerii in vizita, cand tara e fara buget si fara planul de relansare necesar pentru a accesa banii UE? Asta va fi prima intrebare din partea Comisiei Europene:- Ti-ai facut temele, Florinel?Nu le-a facut si nici nu le poate face. Pentru ca-l incurca greaua mostenire. Aia lasata de ministrul de Finante F. Citu, premierului F. Citu.Despre responsabilitatea lui Ludovic Orban nu pot zice nimic, pentru ca (inca) presedintele PNL joaca in "Omul invizibil", de cand "s-a ales" la Camera. Dar cum iese premierul Citu din bucluc? Pe datorie, cum altfel! Si daca nici asta nu mai merge, nu-i nimic! Are solutia pregatita: vinde din casa! Niste companii, ceva actiuni, un port pe la Constanta.. Asta e miza vizitei lui: sa obtina/ negocieze permisiunea pentru un deficit bugetar cat mai mare. Ne-a pregatit deja psihologic pentru o tinta asumata de 7-7,1%. Ceea ce inseamna ca dupa virgula ne putem astepta la orice...Ce va iesi din jongleriile lui Citu cu deficitul cash (cel bazat pe platile efective) si deficitul ESA (care cuprinde si platile angajate), Domnul cu mila! Si Romania cu rusinea de a fi incapabila sa-si faca un buget si cu o impotenta "spectaculoasa" de a prezenta un plan coerent pentru banii europeni...Repet, ca se duce Citu la Bruxelles nu e cea mai mare problema! Problema mare e ca se intoarce.....", a scris Mihai Tudose pe pagina sa de Facebook Cel mai mare instrument financiar al Uniunii Europene din istorie, Mecanismul de Redresare si Rezilienta , este supus la vot in Parlamentul European marti, 9 februarie.Bugetul stabilit de Comisia Europeana pentru acest mecanism este de 672 de miliarde de euro."Simt o mare responsabilitate in calitate de co-raportor pe acest dosar si sper ca dupa votul final de azi lucrurile sa intre pe o traiectorie care sa ne permita sa realizam reforme la scara larga", a declarat Dragos Pislaru "Azi e o zi istorica pentru Europa. Se da votul final in Plenul Parlamentului European pe Mecanismul de Redresare si Rezilienta, cel mai mare instrument financiar al Uniunii Europene din istorie, cu un buget de 672,5 miliarde de euro, care va fi disponibil statelor membre pentru a recupera decalajele de pana acum, pentru a corecta minusurile prin reforme, dar si pentru a construi pentru viitor prin investitii. Romania va beneficia, din acest buget, de peste 30 de miliarde de Euro, prin Planul National de Redresare si Rezilienta", a scris, marti, pe Facebook, Dragos Pislaru.