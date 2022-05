Klaus Iohannis a dezamagit, dar cu rost. Tudose, sanse de a fi un nou esec PSD

Presedintele Romaniei a trecut intr-o singura zi de la titlul de politician al momentului la cel de cea mai mare dezamagire. Si asta pentru ca a acceptat nominalizarea pentru functia de prim-ministru a deputatului social-democrat Mihai Tudose, nominalizare facuta de Liviu Dragnea, presedintele PSD.

Dezamagirea si, pe alocuri, revolta de pe retelele sociale vizavi de presedintele Romaniei nu are nicio legatura, in opinia mea, cu realitatea politica. In acest caz, Klaus Iohannis a procedat corect. A avut de ales intre a stopa din fasa o criza politica pe care nu a provocat-o el si a o continua punand in pericol echilibrul economic si proaspatul statut de mediator intre Germania si SUA, castigat recent si cu efecte pozitive asupra influentei romanesti in regiune.

A facut o alegere pragmatica si consecventa cu personalitatea domniei sale. Actualul presedinte e reprezentat al minoritatii germane si fost primar, daca vreti, pragmatismul e universul sau, e ceea ce l-a adus pana aici. Ar fi fost o prostie sa se amestece intr-un razboi intern din PSD si sa incerce sa salveze o situatie pe care n-a provocat-o el.

Ads

Eu nu cred ca e un pacat atat de mare pentru un presedinte aflat la primul mandat sa se gandeasca intens la cel de-al doilea, iar strategia aplicata pare a da roade. Nu ar fi obtinut nimic daca il numea pe Siegfried Muresan. In Parlament nu s-ar fi creat o noua majoritate, criza ar fi continuat, dar, si mai rau, numele domnului Sigfried Muresan ar fi devenit un camp de lupta intre presedinte si Parlament si asta in detrimentul celui nominalizat.

Personal, nu cred ca Iohannis va deconta ceva din faptul ca Mihai Tudose a ajuns prim-ministru. Dezastrul guvernarii PSD, luptele interne din acest partid, rafuielile politice vor fi atat de directe si galagioase incat Iohannis va galopa spre intalnirile lui oficiale cu Emmanuel Macron, contactele cu Angela Merkel si cu Donald Trump.

Ads

E adevarat ca premierul Mihai Tudose va fi un nou dezastru pentru PSD. Controlul lui Liviu Dragnea asupra primului ministru s-a evaporat, iar legaturile deputatului cu SRI prin Academia Nationala de Informatii nu fac decat sa alimenteze suspiciunile asupra lui. La acest fapt se adauga plagiatul din teza de doctorat, o lucrare coordonata de Constantin Onisoru, fost sef al Scolii Doctorale a Academiei SRI.

Daca Dragnea a pierdut controlul asupra Guvernului PSD-ALDE, putem spune ca presedintele Klaus Iohannis l-a castigat inca de pe vremea lui Sorin Grindeanu si nu e dispus sa-l cedeze. PSD si ALDE nu mai pot reprezenta o amenintare la adresa Palatului Cotroceni. Nu mai au nicio parghie prin care sa influenteze deciziile lui Klaus Iohannis, iar coalitia guvernamentala s-a predat.

Ads

PSD nu-si va pierde importanta politica majora decat daca va fi invins in mod decisiv in alegeri, ceea ce nu s-a intamplat niciodata in ultimii 27 de ani. Intotdeauna a castigat suficiente voturi ca sa-si pastreze statutul de cel mai mare partid din Romania.

Politica romaneasca de dupa 1990, nu a fost altceva decat FSN (FDSN, PDSR, PSD) si ceilalti, iar pentru ca restul clasei politice sa guverneze a fost nevoie de o solidaritate exceptionala pentru a forma o majoritate extrem de fragila, zdrobita de prima provocare serioasa. Orice interventie a lui Klaus Iohannis in lupta dintre clanurile politice din PSD nu ar fi facut decat sa le ofere un motiv sa se alieze.

Lasati sa guverneze, lupta interna va fi salbatica, cel mai eficient proces de erodare in ochii propriilor alegatori.

Pe de alta parte, in ciuda dezamagirii de pe Facebook, sa ne amintim ca Iohannis a fost obligat sa se adapteze la criza provocata de electorii din clasa de mijloc care au absentat masiv la vot la alegerile din decembrie 2016. Cei care au sustinut Guvernul Ciolos, cel putin declarativ, nu i-au oferit nicio sansa la urne, acesta fiind invins de populismul lui Liviu Dragnea.

Ads

Cred ca presedintele Iohannis ar fi fost mai fericit cu Dacian Ciolos premier decat cu Sorin Grindeanu sau Mihai Tudose. Dar, in politica, rareori ceea ce-ti doresti se si intampla.

Citeste si alte editoriale pe aceasta tema:

Domnule Iohannis, cu criteriile ce ati facut? O mare rusine

Complicitatea lui Klaus Iohannis

Tudose, lovitura lui Klaus Iohannis

Ads