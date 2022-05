Premierul Mihai Tudose s-a aratat nemultumit de criticile pe care europarlamentarul Siegfried Muresan (PMP) le-a adus Guvernului pentru proiectul privind relocarea Agentiei Europene a Medicamentului la Bucuresti, avertizandu-l ca va discuta cu "liderii domniei sale".

Avertismentul a fost lansat intr-un interviu acordat, marti, Agerpres, dupa ce Siegfried Muresan a criticat pe Facebook decizia Guvernului de amplasare a viitorului sediu al AEM in Pipera, una dintre cele mai aglomerate zone din Capitala.

Citeste ce spune Siegfried Muresan: Guvernul parca vrea sa piarda Agentia Europeana pentru Medicamente. Sa nu mai spuna ca suntem discriminati.

"O sa incerc sa am o discutie cu partidul domniei sale", a anuntat Mihai Tudose in interviul citat.

"Romania face eforturi deosebite sa mute la Bucuresti Agentia Europeana a Medicamentului. Am gasit sediul, s-a depus documentatia, incercam sa ne facem lobby. Un europarlamentar roman spune ca sediul nu e bun, ca e bataie de joc si ca nu se poate sa fie mutata Agentia respectiva de la Londra la Bucuresti fiindca asa vrea Guvernul Romaniei. El e roman. Nu dau nume, ca mi-e si jena, nu merita pomenit. (...)

Ads

Nu doresc sa discut cu dumnealui, dar am sa am o discutie cu liderii domniei sale. Am inteles, suntem cu totii romani, el reprezinta Romania acolo. Inteleg declaratii politice, ca nu-i place de cineva sau cum actioneaza cineva, e altceva. Dar cand prin actiunile domniei sale chiar aduce deservicii Romaniei si deservicii grave, poate cineva ii face un consult, nu stiu", a declarat Mihai Tudose.

Premierul nu a adus, insa, contraargumente cu care sa combata aspectele negative semnalate in detaliu de Siegfried Muresan.

Vezi Filmul cu care Guvernul Tudose spera ca va obtine Agentia UE a Medicamentului (Video).

Nu este prima disputa la distanta intre cei doi. In urma cu trei saptamani, Siegfried Muresan a observat ca Mihai Tudose nu a fost insotit de niciun oficial european la conferinta de presa tinuta la Bruxelles dupa intalnirile cu liderii UE, un lucru neobisnuit.

In replica, Mihai Tudose a declarat ca nu s-a dus la Bruxelles sa faca poze, iar Liviu Dragnea l-a avertizat pe europarlamentarul PMP ca face rau Romaniei, asa ca va sesiza "institutiile statului".

Ads

"Mie nu mi-a fost niciodata frica sa spun adevarul", le-a raspuns Siegfried Muresan celor doi lideri PSD.

Presedintele PMP, partid din care face parte Siegfried Muresan, este Traian Basescu.

C.B.

Ads