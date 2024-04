Tudose + Dragnea = ♥

.com

Si Napoleon se mai certa cu generalii sai. Asa a rezumat un pesedist din Cluj tensiunea de zilele trecute din partidul lui Dragnea.

Pe Ceausescu politrucii il comparau cu Pericle si Lincoln. Acum, seful PSD era asemuit cu o figura imperiala.

De fapt, fruntasul pesedist a cautat sa fie din nou si la putere, si-n opozitie. O mai facuse o data, cand l-a trimis la plimbare pe Grindeanu, dupa o evaluare de partid din care nimeni nu a inteles mare lucru.

Cum atunci prim-ministrul nu voia sa plece, PSD a introdus o motiune de cenzura

impotriva guvernului sau, iar ministrii au votat pentru propria demitere.

Acum, Napoleon de Teleorman s-a folosit de un alt mijloc de presiune, si anume de un sondaj de opinie, asumat de un apropiat al sau, Pieleanu. Sondajul sustinea ca increderea in Guvern s-a prabusit.

Reactia lui Tudose a venit imediat: e o "facatura", a zis premierul, apoi a lasat sa se inteleaga ca, servind publicului date sociologice false, Dragnea ar vrea sa blocheze o remaniere.

Au aparut imediat liste cu cei aflati pe lista neagra, care ar trebui sa paraseasca Palatul Victoria. Pe toate figurau Shhaideh, Plumb, Cuc si Ilie. In redactii se mai adaugau alti doi-trei, dupa cum isi mai aducea aminte cate un gazetar de Pop, de Daea sau de Bodog.

Ca si Grindeanu, Tudose le-a devenit unora mult mai simpatic de indata ce l-a infruntat pe Dragnea. Mai ales ca premierul a sugerat ca remanierea ar fi ceruta de la Bruxelles.

Vreme de doua zile, s-au facut pariuri despre cine va iesi invingator din confruntarea celor doi pesedisti.

Joi seara a venit rezultatul. ALDE a transat repede, orbeste, refuzand orice modificare in echipa guvernamentala. In schimb, PSD a stat in sedinta vreo sase ore, iar ce s-a petrecut e straniu: cand au mers la reuniune, ministrii de pe lista neagra a lui Tudose au zis ca fac ce le zice partidul.

In reuniunea-maraton, partidul le-a cerut sa nu plece. Insa Shhaideh, Plumb si Cuc au demisionat. Singura explicatie rationala e teama ca, daca nu plecau ei, Tudose si-ar fi depus el demisia.

Si mai ciudata e concluzia formulata de premier si seful PSD, la finalul sedintei. Cei doi au sustinut ca nu exista conflict intre ei si ca a fost vorba doar despre o problema de comunicare.

Nici vorba de Napoleon, Bruxelles etc. A fost ca o cearta in cuplu. De fapt, Tudose plus Dragnea egal love.

