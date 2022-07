Tudose insista ca uraganul e de vina ca s-au scumpit combustibilii in Romania: Pretul nu a crescut din cauza accizei

Premierul Mihai Tudose a vorbit, miercuri, din nou, despre cresterea pretului carburantilor, dand in continuare vina pe fenomenele meteo pentru scumpiri.

"Pretul carburnatului nu a crescut din cauza accizei. Daca faceti o analiza pe cresterea pretului barilului de petrol influentat de fenomenele meteo din Golful Mexic, o sa vedeti ca nu a crescut absolut deloc din cauza accizei", a spus Tudose.

Explicatia sa vine la cateva zile dupa ce a sustinut ca pretul bariului pe plan mondial a crescut din cauza uraganelor recente. "Cred ca ati aflat ca au fost niste uragane si ca a crescut pretul barilului pe plan mondial, a crescut pretul la energie in toata lumea, ba chiar in Romania, mai putin", a spus recent seful Guvernului.

Citeste si Nici ministrul Pop nu a observat scumpirea carburantilor: Sunt conducator auto, dar sotia face plinul. Alimentam rar

Intrebat despre amenintarile cu proteste ale transportatorilor, Tudose a spus ca "O sa avem o discutie. Ne-am intalnit luna trecuta. Vom continua descutiile. Ameninta cu greva, ce sa le spunem sa nu faca?".

Amintim ca pretul combustibilului a crescut in ultima vreme, dar cu toate acestea liderii de la guvernare sustin ca nu au sesizat nicio diferenta la pompa.

Calin Popescu Tariceanu a transmis ca el nu a vazut nicio scumpire a pretului carburantilor si ca sunt diferite preturi in functie de companie.

Ads

Si ministrul Energiei, Toma Petcu, a spus saptamana trecuta ca nici macar nu stie care este pretul carburantilor si nici daca a crescut sau nu, motivand ca el nu are competente in stabilirea pretului combustibililor si ca, oricum, nu are nici masina, nici carnet.

Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a fost intrebat despre scumpirea combustibililor ca urmare a majorarii accizei prin decizia Guvernului Tudose, dand un raspuns socant: "Sincer, nu am urmarit care este pretul la pompa".

Vezi si:

Ads