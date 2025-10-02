Mihai Tudose pune presiune pe partenerii de Coaliție, dar și pe conducerea PSD: „Am votat în partid un program de relansare economică. Văd că vorbim doar despre tăieri”

Mihai Tudose a declarat că trebuie să vedem ce spune Curtea Constituţională despre primul tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale. Foto: Facebook/Mihai Tudose

Europarlamentarul PSD, Mihai Tudose, a declarat, joi, 2 octombrie, pentru Știri pe surse, că, dat fiind că în forurile PSD s-a votat discutarea unui pachet de relansare economică, el se așteaptă ca acest lucru să fie cerut în coaliție. Fostul premier nu înțelege de ce se discută doar despre tăieri în administrația locală și centrală, din moment ce social-democrații au votat să se discute despre relansare după Pachetul 2.

”Eu și colegii mei am fost într-o sală, am discutat și am votat în unanimitate ca, după ce trece Pachetul 2, ăla cu multe asumări de răspundere, următorul subiect de discuție să fie relansarea economiei. Noi, la PSD, asta am votat.”, spune sarcastic Mihai Tudose.

Fostul premier PSD spune că, pentru a fi „consecvenți”, trebuie să se respecte votul dat de social-democrați în forurile statutare, sau să „ne strângem în aceeași sală și să votăm că am votat degeaba”.

„Nu poți să vorbești despre tăieri în continuu și nu purtăm negocieri despre decimarea veverițelor.

Eu așa am amintiri cu mine, într-o sală, că asta s-a votat: să treacă Pachetul 2 de măsuri, iar apoi vom discuta doar despre pachetul de relansare economică. Cred că îl țineți minte cu toții, a ieșit și președintele Sorin Grindeanu, a prezentat măsurile la TV.”, a mai spus Tudose.

Europarlamentarul a precizat că mandatul PSD, votat în foruri, era că, după trecerea Pachetului 2, să nu se mai discute despre altceva decât despre relansarea economică.

Declarațiile lui Mihai Tudose vin în contextul în care, săptămâna viitoare, marți, liderii coaliției se vor întâlni într-o nouă ședință pentru a finaliza discuțiile pe reforma în administrația locală și centrală, care a creat blocaje la nivelul Pachetului 2 de măsuri.

În urmă cu câteva săptămâni, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a susținut o conferință de presă în care a prezentat programul de relansare economică, în varianta gândită de PSD.

