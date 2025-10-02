Mihai Tudose pune presiune pe partenerii de Coaliție, dar și pe conducerea PSD: „Am votat în partid un program de relansare economică. Văd că vorbim doar despre tăieri”

Autor: Grigore Dobritoiu
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 16:23
506 citiri
Mihai Tudose pune presiune pe partenerii de Coaliție, dar și pe conducerea PSD: „Am votat în partid un program de relansare economică. Văd că vorbim doar despre tăieri”
Mihai Tudose a declarat că trebuie să vedem ce spune Curtea Constituţională despre primul tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale. Foto: Facebook/Mihai Tudose

Europarlamentarul PSD, Mihai Tudose, a declarat, joi, 2 octombrie, pentru Știri pe surse, că, dat fiind că în forurile PSD s-a votat discutarea unui pachet de relansare economică, el se așteaptă ca acest lucru să fie cerut în coaliție. Fostul premier nu înțelege de ce se discută doar despre tăieri în administrația locală și centrală, din moment ce social-democrații au votat să se discute despre relansare după Pachetul 2.

”Eu și colegii mei am fost într-o sală, am discutat și am votat în unanimitate ca, după ce trece Pachetul 2, ăla cu multe asumări de răspundere, următorul subiect de discuție să fie relansarea economiei. Noi, la PSD, asta am votat.”, spune sarcastic Mihai Tudose.

Fostul premier PSD spune că, pentru a fi „consecvenți”, trebuie să se respecte votul dat de social-democrați în forurile statutare, sau să „ne strângem în aceeași sală și să votăm că am votat degeaba”.

„Nu poți să vorbești despre tăieri în continuu și nu purtăm negocieri despre decimarea veverițelor.

Eu așa am amintiri cu mine, într-o sală, că asta s-a votat: să treacă Pachetul 2 de măsuri, iar apoi vom discuta doar despre pachetul de relansare economică. Cred că îl țineți minte cu toții, a ieșit și președintele Sorin Grindeanu, a prezentat măsurile la TV.”, a mai spus Tudose.

Europarlamentarul a precizat că mandatul PSD, votat în foruri, era că, după trecerea Pachetului 2, să nu se mai discute despre altceva decât despre relansarea economică.

Declarațiile lui Mihai Tudose vin în contextul în care, săptămâna viitoare, marți, liderii coaliției se vor întâlni într-o nouă ședință pentru a finaliza discuțiile pe reforma în administrația locală și centrală, care a creat blocaje la nivelul Pachetului 2 de măsuri.

În urmă cu câteva săptămâni, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a susținut o conferință de presă în care a prezentat programul de relansare economică, în varianta gândită de PSD.

Liberalii ies la atac împotriva PSD-iștilor: „Vor să arate că nu ei iau măsuri deranjante pentru populație. Trebuie să le asumăm împreună”
Liberalii ies la atac împotriva PSD-iștilor: „Vor să arate că nu ei iau măsuri deranjante pentru populație. Trebuie să le asumăm împreună”
Liberalul Virgil Guran, liderul PNL Dâmbovița, îi acuză pe social-democrați că nu vor să-și asume măsuri nepopulare, pentru că „nu dau bine”, dar ar trebui să recunoască...
Ce urmează pentru PSD și PNL, până în 2028: „Au format un fel de cartel”. Viitorul partidelor clasice
Ce urmează pentru PSD și PNL, până în 2028: „Au format un fel de cartel”. Viitorul partidelor clasice
PSD și PNL, partidele considerate „tradiționale”, continuă declinul în opțiunile românilor. Sondajele de opinie o confirmă frecvent, în timp ce AUR se consolidează ca lider. Despre...
#Mihai Tudose, #PSD, #relansare economica, #pachetul 2 masuri austeritate , #stiri Mihai Tudose
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ce este trendul "996" din China, care ameninta sa se raspandeasca si in Europa: "Nu credem in echilibrul dintre munca si viata privata"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Cod rosu de ploi in 2 judete: Va ploua cat pentru 2 luni in cateva ore. Bucuresti, sub Cod portocaliu de vant

Ep. 139 - Partid nou în România!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mihai Tudose pune presiune pe partenerii de Coaliție, dar și pe conducerea PSD: „Am votat în partid un program de relansare economică. Văd că vorbim doar despre tăieri”
  2. Vești bune pentru Liviu Dragnea. Înalta Curte a exclus mai multe probe obținute de DNA și SRI la dosarul Tel Drum, iar decizia este definitivă
  3. Ionuț Moșteanu, despre producția de drone în colaborare cu Ucraina: ”Să fie foarte, foarte clar că se discută de drone interceptoare, nu de atac”
  4. Un lider PSD, atac fără perdea la premierul Bolojan. "Hai să oprim această nebunie! Reforma nu înseamnă disponibilizări făcute din topor"
  5. Ministrul Apărării explică serviciul militar voluntar. „E nevoie să întinerim rezerva Armatei Române”. Câți bani primesc tinerii interesați de stagiu VIDEO
  6. Liberalii ies la atac împotriva PSD-iștilor: „Vor să arate că nu ei iau măsuri deranjante pentru populație. Trebuie să le asumăm împreună”
  7. ”Statul nostru a fost aproape capturat de Rusia”, spune directorul INSCOP. Care ar fi motivele popularității lui Călin Georgescu și George Simion
  8. Alina Mungiu-Pippidi, despre alegerile din Republica Moldova: ”Esențial cap de pod în susținerea Ucrainei și apărarea României”
  9. Fost premier, avertisment sumbru în cazul ruperii Coaliției de guvernare: „Ar avea consecințe grave pentru România, inclusiv anticipate catastrofale”
  10. Procesul lui Călin Georgescu, blocat de protestul judecătorilor: „În justiție avem astăzi o castă de privilegiați care au ajuns să fie priviți de public precum ultimii borfași”