Mihai Tudose: La Iasi e voie targ de Craciun, la Craiova l-au inchis, incidenta fiind asemanatoare. Daca il imbracam pe Mos Craciun in galben, la Braila e voie?

"Mos Nicolae e confiscat de ziua alegerilor parlamentare. Am fost anuntati foarte brutal ca acest Craciun o sa fie altfel, adica nu prea o sa fie, iar de Anul Nou ni s-a zis: "Nu va faceti planuri, ca stati acasa!". A reusit Guvernul sa cam confiste sarbatorile! Cred ca ii deranjeaza foarte mult ca Mos Craciun e traditional imbracat in rosu. Asa e de mii de ani! Daca il imbracam in galben, ne da voie? La Iasi e voie targ de Craciun, la Craiova l-au inchis, incidenta fiind asemanatoare. Daca il imbracam pe Mos Craciun in galben, la Braila e voie? As deschide toate targurile de Craciun. E o sarbatoare religioasa mare. A confisca o asemenea sarbatoare mie mi se pare ca nu mai are nimic de a face cu modul de a conduce un stat. Nu promovez haosul sau nesupunerea, dar poti sa faci niste reguli pe care daca le explici cum trebuie, romanii le vor respecta. Cu niste culoare, cu masca, cu distantare, dar nu lua copiilor bucuria Craciunului", a precizat Tudose.Reamintim ca targul de Craciun de la Craiova a fost inchis la o ora de la deschidere, in timp ce la Iasi, desi primarul Mihai Chirica a anuntat ca nu se vor organiza festivitati in acest an, peste 200 de casute impodobite de sarbatoare au fost inchiriate de comercianti.Presedintele Klaus Iohannis a declarat intr-o conferinta de presa in 17 noiembrie ca in acest an nu pot fi organizate targuri de Craciun, considerand ca organizarea acestora in conditii de pandemie este "imposibila si inoportuna".