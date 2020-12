Propunerea PSD pentru Ministerul Economiei: Un fost premier care refuza sa isi faca cont in banca

Intrebat la Romania TV de ce nu are bani in conturi la banci, Mihai Tudose a raspuns: "Nu prea am ce bani in banca sa am, ca astia sunt toti banii. (...) Am refuzat sa imi pun leafa pe card ca sa nu trebuiasca sa ii dau bancii aleia doi bani de cate ori folosesc cardul. Nu vreau sa ii dau, consider ca nu merita".Fostul premier a prezentat in 2017 si o "experienta" pe care a avut-o cu sistemul bancar."Am avut un cont in banca, cu o suma minora in valuta, era vorba de 500 de dolari, si dupa vreo doi ani m-a sunat banca sa imi spuna ca nu numai ca nu mai am banii, trebuie sa mai dau eu 50 de dolari, ca, de fapt, comisionul (...) a mancat fondul. (...) Iertati-ma: 'Terente era copil pe langa voi, chiar era baiat bun'. Dar atunci asta a fost pozitia mea ca persoana fizica", a spus Tudose.Totodata, fostul prim-ministru a reluat criticile referitoare la bancile care nu au profit."Ca prim-ministru, spun asa: 'Domnule, noi trebuie sa facem niste lucruri in tara asta, am vorbit de spitale, am vorbit de educatie, am vorbit de drumuri. Daca tu imi spui ca esti banca specializata pe profit (...), lucrezi cu banii nostri si spui ca nu ai profit? Pai cred ca ai o problema. Sau ai o problema de management sau ai o problema ca vei continua sa ne consideri prosti ca nu ne dam seama ce faci'. Si iertati-ma, dar ajunge", a afirmat Tudose.Intrebat unde trebuie sa isi tina oamenii economiile, seful Guvernului a raspuns ca la bancile "serioase" si care au profit."Sunt niste banci serioase, care respecta Romania, si niste banci care incearca sa fie mai destepte decat statul. (...) Daca au profit, inseamna ca banii nostri sunt in siguranta, nu? Asa zic", a spus Tudose.Totodata, seful Guvernului a afirmat ca isi doreste de la banci "intrarea in normalitate"."Sa faca o activitate normala, sa faca banking in Romania, sa isi plateasca darile la stat. (...) Am mai auzit tipete si scancete: 'Domnule, dar stiti cati bani platim noi la stat?'. Adica impozite pe cladiri si impozite pe salarii. Am inteles ca iti platesti impozitul pe cladirea mare si frumoasa facuta eventual tot cu banii nostri si iti platesti impozitul pe salariul ala frumos, de sef de banca. Pai nici pe alea nu vrei sa le platesti? Eu vorbesc de impozitul pe profit, ca daca, repet, tu esti banca si n-ai profit, avem o problema", a mai declarat Tudose.Intrebat unde isi tine banii, fostul premier a aratat spre buzunar."Uite, aici! Aveti impresia ca este un salariu atat de mare ca prim-ministru sa umbli cu doua sacose dupa tine? Am o veste proasta: incape intr-un singur plic subtire (...) Mai e ceva. Sunt si casatorit, dispare repede", a explicat Tudose.Ulterior, premierul a fost provocat sa raspunda daca a facut vreodata cumparaturi online sau daca a platit facturi pe Internet. Acesta a raspuns negativ, adaugand ca "fiecare cu treaba lui. Vrea sa-si ia salamul online, sa si-l ia online".CITESTE SI: Propunerile PSD pentru sefia ministerelor Justitiei, Finantelor si Sanatatii din guvernul Rafila