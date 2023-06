Premierul Mihai Tudose a plecat, vineri, intr-un miniturneu prin judetul Hunedoara.

Oficial, seful Guvernului vrea sa faca vizite inopinate prin tara ca sa verifice daca ce scrie in "hartii" se confirma in teren. Dar de ce oare sa fi ales premierul tocmai acest judet pentru a incepe controalele?

O explicatie ar putea fi data de faptul ca Deva (resedinta de judet) nu are primar, iar maine incepe campania electorala pentru alegerile locale partiale din 5 noiembrie.

Intrebat ieri daca nu cumva a venit in vizita electorala, premierul a negat.

Azi insa a fost cat se poate de evident scopul sau, cand s-a dus de dimineata intr-o piata agroalimentara sa isi cumpere fructe, alaturi de candidatul PSD la Primaria Deva, Petru Marginean.

Alaturi de acesta, a stat de vorba cu oamenii pentru a le afla problemele, transmite Mediafax.

"E campanie guvernamentala!", s-a aparat premierul, cand a fost intrebat daca face campanie electorala, transmite Stiri de Surse.

Petru Marginean, trecut prin PC si PNL si fost primar al Devei, e candidatul PSD la Primaria Deva.

Postul de edil a devenit vacant dupa ce, in vara acestui an, primarul in functie, Mircia Muntean, a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare si incarcerat.

Lupta va fi interesanta: ALDE va avea propriul candidat, Ovidiu Popa, sustinut de fostul presedinte al CJ Hunedoara, influentul Mircea Molot. Liberalii vor merge pe mana fostului viceprimar Florin Oancea, liderul organizatiei locale a PNL. In plus, Victor Ponta a anuntat ca Pro Romania nu il va sustine pe candidatul PSD, ci pe Marius Blendean, un candidat independent.

Premierul are azi in plan sa ajunga si la Hunedoara si in Valea Jiului, la Petrosani.

Campania electorala pentru alegerile locale partiale care vor avea loc pe 5 noiembrie in localitati din 13 judete va incepe duminica.