Mihai Tudose, atac la adresa Guvernului Citu: "Ciolanul e aproape si trebuie impartit la multe guri flamande"

"Uite banii, nu e planul! Guvernul Citu reface de zor Programul National de Redresare si Rezilienta elaborat gresit de Guvernul Orban. Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene ne anunta precipitat ca se lucreaza la "actualizarea intr-o forma coerenta".Asta inseamna ca guvernul liberal a lasat mostenire Monstruoasei Coalitii o "forma incoerenta" a planului de relansare economica - dupa ce Orban si ai lui s-au batut cu pumnii in piept, anul trecut, cu miliardele de euro ce vor curge de la UE, datorita si numai datorita lor. Dar ati observat ce liniste s-a facut pe tema asta de la alegeri incoace? Ca Bruxelles-ul e departe, ciolanul aproape si trebuie impartit la multe guri flamande...", a scris pe pagina sa de Facebook Mihai Tudose.Europarlamentarul social-democrat mai critica intarzierea Guvernului in ceea ce priveste PNRR: "Guvernul Citu a comunicat ca abia in februarie va definitiva varianta "coerenta" a programului. Adica aceea care ar urma sa respecte cele doua praguri obligatorii de alocare a fondurilor: minim 37% pentru tranzitia verde si 20% pentru digitalizare. E un ghid al Comisiei Europene, daca lucrezi cu el deschis pe masa n-ai cum sa gresesti... Uite ca s-a putut gresi"."Intre timp, Comisia Europeana se afla deja in discutii avansate cu mai multe guverne europene, care si-au transmis la Bruxelles prima forma a planurilor nationale. Pentru a le putea ajusta daca e nevoie.Termenul limita de depunere este in aprilie, dupa care Comisia are doua luni pentru evaluare, iar ulterior Consiliul trebuie sa-si dea aprobarea intr-o luna. Asta inseamna ca in vara primii bani pentru relansarea economiilor din UE vor ajunge la cei care-si fac corect temele. Isi face cineva iluzii ca va reusi Guvernul Citu unde a dat gres Guvernul Orban?... Ca doar le uneste aceeasi "coerenta" logica...", a mai spus Tudose.