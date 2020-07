Mihai Tudose, ironii la adresa aliantei Ponta- Negoita: Imi pare tare rau de Robert. Avea un ceas frumos la mana. Nu o sa-l mai aiba dupa ce va sta un pic cu Victor

Alianta Ponta-Negoita

"Tupeu sau frica? Sau ambele....Citat din Ponta, azi, cu ocazia,, aliantei" cu Robert Negoita si partidul sau: Ma bucur ca toti cei sceptici, toti cei neincrezatori, toti cei care credeau insi jocuri de culise - au inteles azi ca PRO Romania este cu adevarat o Alternativa la PSD si PNL (nu anexa unui alt Partid)!!!Incheiat citatul...Deci cum sa anunti ca esti pe picioarele tale, unic si irepetabil, tocmai cand anunti ca te-ai bagat sub poalele altcuiva?!? Cum sa faci asa cevaaaa?!?! Cat tupeu iti trebuie?!? Imi pare tare rau de Robert... Avea un ceas frumos la mana... Nu o sa-l mai aiba dupa ce va sta un pic cu Victor....", scrie Mihai Tudose, ales europarlamentar pe listele Pro Romania, demisionar din partid dupa schimburi dure de replici cu liderul acestuia, Victor Ponta.Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat o alianta intre Pro Romania si noua formatiune politica infiintata de catre primarul sectorului 3, Robert Negoita, Partidul Bucuresti 2020.Ponta a afirmat ca Alianta Pro Bucuresti 2020 se adreseaza celor care nu vor sa voteze "contra" si care nu doresc sa fie prizonieri ai "binomului" PSD-PNL. "Ne-am aliat noi contra doamnei Firea... nici vorba! Daca ne era bine si eram multumiti de ce se intampla in PSD, nu plecam", a declarat Victor Ponta intr-o conferinta de presa comuna cu Robert Negoita.Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Lucian Romascanu , a catalogat drept "un fiasco" alianta Pro Bucuresti 2020 anuntata duminica de Victor Ponta si Robert Negoita, Romascanu criticandu-l pe Victor Ponta si spunand ca decizia acestuia "serveste" intereselor PNL si ale presedintelui Klaus Iohannis . " Este evident ca ceea ce a avut tot timpul in minte domnul Ponta a fost o farsa, nu a avut niciodata in intentie sa negociere pe bune cu PSD. Acum vedem de fapt ca ceea ce face domnul Ponta este un sprijin pe care il da lui Nicusor Dan si PNL si implicit domnului Ioahnnis" a declarat Romascanu.