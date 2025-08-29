Mihai Tudose, vehiculat pentru șefia SIE - Fostul premier, varianta-surpriză pentru conducerea serviciului secret

Numele fostului premier Mihai Tudose apare între variantele luate în calcul pentru conducerea Serviciului Român de Informații Externe (SIE), potrivit unor surse guvernamentale citate de Adevărul.

Discuțiile privind viitoarea conducere a serviciilor de informații au fost marcate de controverse, după ce nominalizările lui Gabriel Zbârcea pentru SRI și Marius Lazurca pentru SIE au fost criticate de liderii coaliției de guvernare, PSD și PNL, care le-au considerat nepotrivite. În prezent, SRI nu are director civil, iar SIE este condus de Gabriel Vlase.

Cine este Mihai Tudose

Social-democratul Mihai Tudose se află la al doilea mandat de europarlamentar, după cinci mandate consecutive în Parlamentul României. De-a lungul carierei politice, a fost ales atât pe listele PSD, cât și pe cele ale Pro România.

Tudose a fost premier între iunie 2017 și ianuarie 2018, în perioada în care PSD era condus de Liviu Dragnea. În prezent, ocupă funcția de vicepreședinte al PSD și a coordonat campania partidului la alegerile din 2024, după ce, în 2019, s-a aflat timp de un an în afara PSD.

Fostul premier a fost acuzat de plagiat în cazul tezei sale de doctorat susținute la Academia SRI. Comisia de Etică a constatat plagiatul, însă Senatul Academiei SRI a revocat hotărârea în 2017. Ulterior, Tudose a declarat că a renunțat la titlul de doctor, depunând o cerere oficială la Ministerul Educației.

În 2023, numele său a apărut într-un alt scandal, după ce o angajată a cabinetului său de eurodeputat l-a acuzat că ar fi intrat peste ea în camera de hotel. Tudose a respins acuzațiile, susținând că a fost vorba despre un conflict de muncă.

În CV-ul oficial publicat pe site-ul Parlamentului European, Mihai Tudose menționează că a fost lector și conferențiar la Academia de Informații „Mihai Viteazul”, dar și că a absolvit mai multe cursuri postuniversitare, inclusiv la Colegiul Național de Apărare și la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, în timp ce era deputat.

